Tragedia in strada, l’ultimo addio a Emily. Un sorriso che in molti non potranno mai dimenticare, quello di Emily Vegliante, 23 anni di origine campana. Di professione Emily era carabiniera e si trovava in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Purtroppo il grave incidente non le ha dato scampo. Sul mezzo anche un collega, che attualmente versa in gravi condizioni di salute. Non appena lanciato l’allarme sul luogo dell’incidente sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale.

Emily Vegliante muore a 23 anni. La giovane carabiniera amava il suo lavoro ma anche la famiglia. Infatti Emily, appena 23 anni, era già mamma di un bimbo piccolo. Lo scontro frontale tra i due mezzi, avvenuto nel Ferrarese, purtroppo non le ha dato scampo. Gli occhi di Emily si sono chiusi per sempre, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi affetti più cari.

Emily Vegliante muore a 23 anni. La giovane carabiniera lascia un figlio piccolo

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, Emily e il collega viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando si sono scontrati violentemente contro una Peugeot con alla guida un uomo di circa 50 anni all’incrocio tra via Modena e via di Renazzo, sulla SP66. Da quanto si apprende, sembra sia stato l’uomo alla guida della Peugeot a sbandare improvvisamente, finendo nella corsia opposta.

La Peugeot, stando alle prime ipotesi, arrivava da Cento e procedeva in direzione Renazzo. Purtroppo lo scontro è stato violento ed Emily è morta sul colpo. Resta ancora grave il collega di circa 30 anni, poi trasferito con l’elisoccorso del 118 presso I’ospedale Maggiore di Bologna, mentre l’uomo alla guida della Peugeot è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Cento. Al loro arrivo, i soccorsi si sono trovati davanti i due mezzi del tutto distrutti.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivate anche le squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Cento per effettuare i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che purtroppo ha portato alla morte la giovane carabiniera e mamma di un figlio ancora piccolo.