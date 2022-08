“C’è qualcosa nel cielo”. Terrore nella località turistica: è caduto tra le case e le auto, polizia sul posto

Sportello di un aereo cade, tragedia sfiorata. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 26 agosto, ad Arbatax, frazione del comune di Tortolì nella provincia di Nuoro. Lo sportello di un aereo di piccole dimensioni, probabilmente usato per lanci col paracadute, si è staccato dal mezzo ed è piombato a terra sfiorando un’automobile in sosta.

Lo strano episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Buenos Aires, nel quartiere residenziale tra Arbatax e la spiaggia di Porto Frailis, nei pressi della chiesa di San Giorgio. Solo per un caso non sono state colpite persone o cose e dunque non si registrano né vittime né tantomeno danni. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Tortolì.





Sportello di aereo cade a terra, avviate le indagini

Gli agenti hanno sequestrato lo sportello dell’aereo e lo hanno portato in Comune. Sono state naturalmente avviate delle indagini per comprendere come sia potuto succedere. A quanto pare l’aereo era decollato dall’aeroporto di Arbatax.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Tortolì Massimo Cannas che all’Ansa ha spiegato: “Lo sportello è piccolo e di un materiale leggero, ma avrebbe potuto colpire qualcuno nel borgo marino affollato di turisti. Per fortuna non è successo niente di grave, ma è opportuno che le forze dell’ordine indaghino sulla vicenda per evitare che un episodio del genere si ripeta”.

Secondo le ultime informazioni raccolte l’aereo appartiene ad una compagnia che effettua voli per lanci col paracadute. Il piccolo sportello di sicurezza si sarebbe staccato dal lato del pilota per poi precipitare al suolo.

