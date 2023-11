Coppa Davis, salta l’incontro della squadra azzurra con Mattarella al Quirinale. C’è un caso subito dopo la storica conquista della Coppa del Mondo di tennis da parte di Jannik Sinner e compagni. Il numero 4 nella classifica Atp è riuscito nell’impresa battendo in finale l’Australia insieme al giovane Matteo Arnaldi e poi Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Per l’Italia si tratta della seconda insalatiera dopo quella vinta in Cile da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli.

Il capitano di allora era Nicola Pietrangeli, stavolta invece è stato Filippo Volandri a guidare gli azzurri sul tetto del mondo nel torneo di tennis a squadre. Le gesta di Sinner e soci, che in una difficile semifinale hanno sconfitto la Serbia del numero uno del mondo Novak Djokovic, hanno fatto nuovamente innamorare un’intera nazione dello sport con la racchetta. Tuttavia proprio in queste ore si è consumato un ‘incidente’ istituzionale dopo l’invito al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sinner e compagni saltano l’incontro al Quirinale con Mattarella

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella avrebbe voluto salutare Jannik Sinner e gli altri campioni del mondo di tennis in un incontro al Quirinale il 21 dicembre. Sarebbe stato un modo per celebrare il ritorno della Coppa Davis in Italia dopo 47 anni. La notizia era stata annunciata ieri, domenica 26 novembre, dallo staff del Quirinale. Tuttavia i tennisti azzurri non ci saranno. A confermarlo è stato il presidente della federazione italiana tennis Angelo Binaghi.

Angelo Binaghi, infatti, ha dichiarato: “Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al Quirinale: ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso” . La ragione? È presto detta, Sinner e gli altri saranno in vacanza: “I ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze in vista poi della partenza per l’Australia, dove comincia la stagione agonistica” ha spiegato il numero uno della Fit.

Lo stesso Binaghi ha poi aggiunto: “Abbiamo dato delega totale al ministro Abodi che deve interloquire con il Quirinale e la Premier per capire quando è possibile organizzare questo incontro, credo al ritorno dagli Australian Open, ora sono tutti partiti, tra l’altro noi dal Presidente e dalla Premier andiamo di corsa, a piedi nudi, però a noi francamente nessuno aveva detto del 21 di dicembre, se ci avessero avvisato gli avremmo detto che non sarebbe stato possibile. Non so chi per noi ha dato questa disponibilità che noi non abbiamo mai avuto e quindi proprio per questo, e per la complicazione dei calendari agonistici del nostro sport, abbiamo chiesto al ministro Abodi di farsi lui parte attiva perché i nostri ragazzi, a nome loro e dell’intero movimento possano avere questa grande gioia e gratificazione dalle due massime autorità dello Stato”.

