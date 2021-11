“Si sono lasciati”. Fidanzati da un solo anno, la coppia vip si dice addio e il motivo è sorprendente

Amore al capolinea per il noto vip, che si sarebbe dunque lasciato con la sua fidanzata. Per dodici mesi hanno condiviso insieme dei momenti magici e in diverse occasioni sono state apprezzate le loro foto sui social network, ma qualcosa si è rotto definitivamente e dopo un anno avrebbero quindi deciso di separare le loro strade. Usiamo il condizionale perché non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della coppia, ma le voci sono molto forti e provengono da fonti decisamente affidabili.

C’era chi sperava che questa relazione sentimentale potesse proseguire ancora a lungo, visto che sembravano davvero molto affiatati. Ed è uscito fuori anche l’incredibile motivazione che avrebbe spinto lui ad arrabbiarsi con l’ormai ex dolce metà e a mettere fine alla loro storia amorosa. Un gesto che non gli è piaciuto affatto, una goccia che ha fatto traboccare il vaso una volta per tutte. Anche se comunque indiscrezioni negative sul loro conto giungevano già da diverso tempo.

Lui è un noto tennista italiana, mentre lei lavora come influencer e ha come punto di riferimento i social network. Proprio a causa di Instagram si sarebbero litigati duramente, fino ad arrivare alla decisione finale di mollarsi. Stando a quanto riferito da alcune fonti contattate dal ‘Corriere della Sera’, la giovane ha voluto festeggiare alla grande un avvenimento in maniera virtuale e lo sportivo ha perso la pazienza perché ha sempre manifestato a lei la volontà di mantenere un profilo basso.





Ad essersi detti addio sono stati il tennista Jannik Sinner e la sua ex partner Maria Braccini. Comunque che Jannik Sinner fosse in crisi sentimentale lo si era compreso già da alcuni mesi, visto che l’influencer aveva eliminato tutte le foto con lui. Le prime avvisaglie ci sarebbero state la scorsa estate, poi la situazione non sarebbe migliorata e quel gesto social della ragazza avrebbe compromesso tutto. E ora entrambi sarebbero dunque single, in attesa di trovare una nuova anima gemella.

Jannik Sinner è nato a San Candido, in provincia di Bolzano, il 16 agosto del 2001. Nonostante sia ancora molto giovane, è già ritenuto uno dei tennisti italiani più forti e ha già vinto cinque titoli Atp. Nel doppio ha anche ottenuto un titolo Atp nell’unica finale fin qui giocata. Alla fine del 2019 si è anche portato a casa l’importante riconoscimento come esordiente dell’anno, assegnato dagli altri tennisti.