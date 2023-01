“Non mangiateli”. Due prodotti ritirati dai supermercati: l’allarme del ministero della salute

Prodotti alimentari ritirati daI mercato, il richiamo del ministero della Salute. Scatta l’allarme per rischio chimico e rischio microbiologico per un lotto di insalata in busta a marchio Despar e per spinaci surgelati ai formaggi Decò.

Prodotti alimentari ritirati dal mercato. Il comunicato pubblicato sul sito del ministero della Salute riguarderebbe una sospetta “contaminazione biologica”. Si tratta nello specifico del prodotto “Cuori di Iceberg”, commercializzato da Despar Italia C.a.r.l., Via Cristoni 82, 40033 Casalecchio di Reno (Bologna). Il lotto di produzione interessato è il seguente: L020 Cod 45302006-0118 e venduta in confezioni da 250 g con data di scadenza 27/01/2023.

Prodotti alimentari ritirati dal mercato. Il comunicato del ministero della Salute

Oltre all’insalata in busta, il comunicato interessa anche un altro prodotto alimentare, ovvero gli spinaci surgelati con mozzarella e condimento ai formaggi con lotto di produzione L2299C e marchio di identificazione del produttore IT1339/L CE, realizzati in via nazionale 87040 a Mongrassano Scalo (CS) e venduti in confezioni da 450 grammi con data di scadenza 04/2024.

Nel comunicato del ministero è stato sottolineata la “presenza di corpi estranei simili al frutto dello stramonio”, dunque l’appello è quello di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Il comunicato del ministero della Salute che ha richiesto il ritiro dal mercato dei due prodotti, sopraggiunge dopo pochi giorni da un altro allarme.

Nello specifico di recente il ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato dei due lotti di riso di varietà Vialone Nano e marca Curtiriso. Non saranno venduti e dovranno essere riconsegnati ai punti vendita in caso di acquisto già effettuato il lotto P22100472, che ha una data di scadenza fissata all’8 ottobre del 2024. Questo è messo in commercio con una confezione da un chilogrammo. Il secondo è P22101164, che scade il 18 ottobre del 2024 e ha due confezioni da 500 grammi.