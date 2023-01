Che figuraccia Rita Dalla Chiesa. All’indomani della serie tv sul Generale Dalla Chiesa, si penserebbe di parlare della figlia Rita in relazione alla fiction. Invece no. La deputata della Repubblica, eletta tra le fila di Forza Italia nel collegio di Molfetta, è finita in un polverone mediatico per una gaffe. Ma cosa è successo in pratica? La signora Dalla Chiesa, su Twitter, nelle scorse ore ha ripostato un’immagine di una strada intasata dall’immondizia: “Roma sommersa dai rifiuti”, si legge nel cinguettio. Il problema però qual è? Sembra che in quell’immagine di Roma ci sia poco o meglio, niente.

Nello scatto fatto dall’alto, non si riconosce di certo il paese e l’immagine potrebbe sembrare qualsiasi cittadina del Bel Paese. E infatti Roma non è: bensì Catania. Decisamente lontana dalla giunta di capitolina di centrosinistra capitanata dal sindaco Gualtieri. Ci mancherebbe altro poi, Roma ha il problema dei rifiuti da decenni ed è sempre giusto denunciare situazioni indegne di una delle capitali europee. Tuttavia qui il problema è un altro ed è legato a un tipo di comunicazione politica che non guarda in faccia a nessuno, neanche alla veridicità delle fonti.

Che figuraccia Rita Dalla Chiesa: cosa è successo

Sembra quindi che la deputata abbia sbagliato solo a fidarsi di un “suo” utente sui social, forse soggiogato a sua volta (chi lo sa da chi è partita un’idea del genere). Fatto sta che tante le persone che si sono indignate dopo la pubblicazione dello scatto incriminato. Decine e decide di utenti che hanno subito fatto notare a Rita Dalla Chiesa della brutta gaffe. In tanti hanno commentato: “Che figuraccia”.

Ma anche: “Eppure a Roma trovare foto vere di immondizia in strada non è difficile…”. A quel punto, la Dalla Chiesa, stizzita, comincia a postare su Twitter foto random di Roma invasa dalla ‘monnezza’. Eccone una a rione Monti: “Anche questa è Catania?”, commenta la deputata. Eppure gli utenti non gliela fanno passare liscia: “Ormai la figuraccia l’hai fatta”, scrive uno.

“Mamma mia, che figura barbina che stai facendo”, aggiunge una signora. “Rispetto alla foto di Catania – scrive un’altra persona – la situazione è meno drastica e comunque è spazzatura lasciata dai negozianti, quindi la colpa è di Gualtieri?”. E ancora: “Bastava chiedere scusa per il palese errore, la situazione di Roma è nota a tutti”. “È inutile buttarla in caciara, lei ha fatto una poderosa figura di m… Magari la prossima volta si dimostri più accorta”, scrive infine un altro.

