Matteo Salvini è in lutto. Dolore enorme per il segretario della Lega, che nelle scorse ore ha pubblicato la foto insieme a colui che troppo presto è passato a miglior vita. Una morte inaccettabile e improvvisa, che ha sconvolto tutti, compreso il ministro delle Infrastrutture del governo Meloni. Ma a ricordarlo sono anche altri esponenti del partito, che hanno voluto esprimere un loro commosso pensiero per una dipartita di un giovane, che ha lasciato nel dolore più profondo la sua amata famiglia.

Per Matteo Salvini un lutto inatteso, che lo ha colpito moltissimo. Prima di dirvi cosa ha voluto scrivere il leader della Lega, questo è stato il messaggio rivolto dall’ex senatrice Simona Pergreffi: “Oggi è una giornata triste per la Lega, ci ha lasciati all’improvviso un ragazzo giovane, papà di due bimbi. Non ci sono parole, solo immensa tristezza. Un abbraccio alla famiglia”. Commozione anche dall’ex deputato della Camera dei Deputati, Daniele Belotti, che è rimasto sconvolto.

Leggi anche: Governo, la scoperta su Salvini. E gli altri ministri





Matteo Salvini in lutto: morto un assessore della Lega

Belotti ha dunque scritto: “Ciao Daniel, non ci sono parole di fronte ad un amico che se ne va all’improvviso così giovane, gli amici della Lega non ti dimenticheranno mai”. E Matteo Salvini, anche lui in lutto, ha invece postato sui social: “Così giovane, così buono, così appassionato, leghista da sempre, con due figli piccoli a casa. Mi stringo al dolore della famiglia e della comunità di Bolgare (Bergamo). Addio Daniel. Grazie di tutto”. Una perdita molto grave per il paese lombardo e la Lega in generale.

A morire ad appena 34 anni è stato Daniel Dossena, assessore della Lega di Bolgare ed ex segretario del partito proprio nel paese bergamasco. Nonostante il suo ricovero in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, se n’è andato per sempre per un malore. Era l’assessore più giovane del suo comune ed era specializzato in ambiente, commercio, agricoltura e informazione. Inoltre, era molto attivo nell’ambito sociale, essendo anche un volontario della protezione civile locale.

La Lega Bergamo – Salvini Premier Provinciale lo ha ricordato così: “Il segretario Provinciale Fabrizio Sala e tutti i militanti e sostenitori della Lega si uniscono al dolore della Famiglia di Daniel Dossena, militante ed ex segretario della sezione di Bolgare. Ciao Daniel”.