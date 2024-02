Ecco cosa è successo davvero a Liliana Resinovich. A rivelarlo è la trasmissione Chi l’ha visto, in onda su Rai 3. La pensionata di 63 anni era scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021. Secondo il programma, la donna sarebbe scomparsa subito dopo aver gettato la spazzatura e aver imboccato via San Cilino, dove è stata vista da una fruttivendola.

Tuttavia, questa ricostruzione non coincide con quella delle autorità per una differenza di un paio di minuti, basata anche sull’applicazione sportiva che Gabriella, la vicina di casa, portava con sé. Ma cosa è stato scoperto a Chi l’ha Visto? Durante la trasmissione sono stati mostrati alcuni video in cui si vede Liliana che alle 8:43 lascia l’immondizia e imbocca via San Cilino. Circa due minuti dopo, Gabriella percorre la stessa strada a passo più sostenuto.





Secondo gli esperti del programma, se Liliana avesse proseguito per la stessa strada, Gabriella l’avrebbe raggiunta. Ma non solo, se Liliana si fosse fermata a parlare con qualcuno, Gabriella l’avrebbe notata, dato che la strada è stretta e piccola. A parlarne, in studio da Federica Sciarelli, c’erano il fratello di Liliana, Sergio, Gabriella e l’avvocato Nicodemo Gentile.

Tutti i presenti erano convinti che la donna ripresa alle 8:50 dalla telecamera di un autobus mentre attraversa la strada, non fosse Liliana, come invece sostiene l’autorità giudiziaria. Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, ha spiegato al Procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, che si è preoccupato solo quando Gabriella ha insistito perché denunciasse la scomparsa di Liliana.

Liliana Resinovich: Come mai non incrociò l’amica? Nelle immagini mostrate a " Chi l’ha visto?", il giorno della scomparsa l'amica viene ripresa dalle telecamere a 1 minuto e 39 secondi di distanza, nella stessa direzione. Salì su un'auto?#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/80CUS1TeM3 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 7, 2024

Altrimenti, probabilmente non avrebbe presentato denuncia alla polizia quel giorno, nonostante riconoscesse che Liliana non faceva mai tardi dopo essere uscita, che non si era portata il telefono dietro – cosa parecchio strana – e che, sopratutto, non aveva dato notizie di sé. Si riuscirà mai a capire cosa è successo veramente?

