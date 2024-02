L’epilogo è stato il peggiore, quello che nessuno voleva nemmeno lontanamente immaginare. Purtroppo l’uomo scomparso da un paio di giorni è stato trovato morto e in lutto c’è il mondo dello spettacolo. Era infatti conosciuto per il suo lavoro, che gli aveva permesso di essere apprezzato da tantissime persone. Il dramma ha sconvolto una comunità intera.

I soccorsi erano partiti immediatamente dopo la sua sparizione. L’uomo era scomparso precisamente lunedì 5 febbraio ed è stato trovato morto alle prime luci dell’alba di mercoledì 7 febbraio, generando il lutto nello spettacolo. Il suo corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, a pochi chilometri di distanza da dove erano stati rinvenuti oggetti personali. Era sugli scogli e al momento si escluderebbe l’ipotesi più grave.

Uomo scomparso trovato morto sugli scogli: lutto nello spettacolo

Infatti, l’uomo scomparso e poi trovato morto sugli scogli pugliesi di Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, era Carlo Formigoni. Parliamo di lutto nello spettacolo italiano perché era noto per essere un regista di teatro. Secondo una prima ricostruzione, alla base del suo decesso non ci sarebbero stati atti violenti da parte di qualcuno. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati supportati nelle ricerche dalla guardia costiera e dai carabinieri.

Formigoni aveva 90 anni ed era originario del paese lombardo di Ostiglia (Mantova). Però da tanto tempo aveva deciso di vivere al Sud e in particolare nella regione Puglia, infatti nella città di Bari aveva dato vita alla compagnia teatrale Kismet nel 1981. Il sito Brindisi Report ha fatto sapere che il regista avrebbe preso un taxi per raggiungere lido Verdemare, poi sarebbe entrato in acqua scomparendo. Indagini in corso per scoprire cosa sia successo.

Il sito brindisino ha aggiunto che era praticamente stato adottato da Ostuni e dall’intera Valle d’Itria. Il Teatro Pubblico Pugliese lo riteneva “un inventore del Teatro Ragazzi e rappresentante della storia del teatro in Italia”.