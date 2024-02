Allarme bomba a Sanremo 2024, tutti evacuati. Spunta un video di quei momenti concitati. È successo tutto durante la serata di lunedì, la vigilia del Festival. Ad un tratto è stato dichiarato un allarme bomba ad un evento organizzato dalle Radio del gruppo Mediaset a Villa Nobel. A questa cena c’erano davvero tutti, quasi tutti i big in gara al Festival di Sanremo: Annalisa, The Kolors e Geolier. Un giornalista ai microfoni di Rai News ha raccontato tutto: “Eravamo alla cena organizzata dalle Radio Mediaset e c’erano praticamente tutti i big di Sanremo, 27 su 30, da Annalisa, i The Kolors e Geolier”.

E ancora: “Poi è accaduta una cosa impensabile. A un certo punto arriva la Polizia. Ci dicono ‘signori senza panico, dovete alzarvi e lasciare subito la sala’. Poi arriva sempre più Polizia. Quindi noi facciamo per andare al guardaroba e ci dicono ‘ No non dovete andare al guardaroba, ma scappare subito. – ha continuato la donna – Noi usciamo e ci fermiamo al cancello”.





Allarme bomba a Sanremo, tutti evacuati. Spunta un video

Conclude quindi: “Ma allora gli agenti sono tornati e ci hanno detto che dovevamo allontanarci il più possibile dalla villa. Nessuno ha detto cosa fosse successo. Molti hanno lasciato il cappotto dentro, adesso questo che ho addosso me l’ha prestato un collega”. E tra i molti filmati che stanno girando in queste ore c’è anche quello di Geolier, l’autore di “Come Vuoi”, che mentre si allontana dalla villa dice ‘Ci sta na bomba!’.

Non questo melting pot linguistico con Geolier che se ne esce con C STA NA BOMBA e Il Tre con SEMO SALVI SEMO SALVI mentre nel van ci sono Paola e Chiara questo è un delirio collettivo #Sanremo2024 pic.twitter.com/YMBOQh54ul — vale (@artwkindness) February 5, 2024

Dietro a lui Il Tre aggiunge ‘Sì mo stamo bene, semo salvi dai’. I due poi si dirigono verso un van in cui ci sono anche Paola e Chiara. Anche Francesco Facchinetti ha riportato la sua testimonianza e ha detto sui social: “A Sanremo succede anche questo! Adesso siamo saliti sul van, eravamo al primo, tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare”.

E ancora Facchinetti: “Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa. Aspettiamo. Sto tornando a casa a piedi. Per tutti ragazzi che mi stanno chiamando, state tranquilli: non è esplosa nessuna bomba, le persone sono state tutte evacuate. Non è successo niente per fortuna, c’è stata un po’ di agitazione ma non è successo nulla”.

