Tra pochi giorni Lorella Cuccarini sarà sul palco dell’Ariston per guidare, insieme ad Amadeus, il Festival. Un’emozione particolare per la conduttrice e maestra di Amici, raccontata sulle pagine del settimanale Oggi: “La chiamata per il Festival è arrivata a sorpresa, dieci giorni prima dell’annuncio ufficiale. Mi ha mandato un messaggio verso le 8 di sera. Ma siccome a quell’ora, se non sono in teatro, sono a cena in famiglia, l’ho visto alle dieci quando lui stava già dormendo”.

“Mi ha spiegato che questo è il suo ultimo Festival, almeno per ora, e per questo voleva portare sul palco persone amiche. Cosa penso di questo Festival? Che è un’annata bomba, con un cast pazzesco. Ed è un peccato che noi co-conduttori non ci incontreremo mai al Festival. Come ho conosciuto Amadeus? L’ho voluto con me a Buona domenica nel 1995”.





Amici, Lorella Cuccarini giura fedeltà a Maria De Filippi

E ancora: “Lui e Claudio Lippi erano esilaranti. Quelli sono programmi lunghi, complessi, 5-6 ore di diretta, hai l’occasione di legare con le persone”. Poi, sempre sulle pagine del settimanale ha parlato del suo futuro non chiudendo le porte alla Rai: “Ho un grande amore per la Rai e un’ottimo rapporto con questa dirigenza, loro sono stati fantastici, non ci sono problemi non risolti”.

Quindi Lorella Cuccarini precisa: “Ma al momento mi trovo bene ad Amici. Quello che sarà il futuro non lo so, dipenderà dalle occasioni che si presenteranno”. Del suo rapporto con Maria De Filippi aveva parlato in una recente intervista: “Adesso voglio fare quello che mi piace e mi rende felice e sono fortunata perché mi trovo nel posto giusto”.

E ancora: “Ad Amici sto benissimo ed è come essere in una grande famiglia. Amo i ragazzi, la scuola, il rapporto vero con Maria e tutto non potrebbe essere migliore. Se sto qui è perché questo ruolo lo sento mio”. Insomma, Lorella giura fedeltà al talent.