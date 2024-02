Il Grande Fratello non è nel vivo, di più. Non si conosce ancora la data della finale ma le indiscrezioni parlano di metà aprile, con una programmazione contemporanea a quella dell’altro reality show di casa Mediaset, l’Isola dei Famosi. Nell’ultima puntata del GF è stata eliminata Monia La Ferrera: un’uscita di scena, per volere del pubblico, che ha lasciato un vuoto in Massimiliano Varrese, uno dei protagonisti top di questa edizione insieme a Beatrice Luzzi.

Nella prossima puntata Alfonso Signorini avrà un bel da fare perché come sempre in questi giorni non mancano scontri e alleanze. E anche una presunta violazione del regolamento: la diretta ha infatti sforato le 2 di notte e per qualche minuto, coi concorrenti probabilmente convinti di non essere ripresi, i fan del GF in quel momento collegati su Mediaset Extra hanno visto come si accordavano su nomination e televoti.

GF, scoop: “C’è pure Maria De Filippi”

Una scena che non è piaciuta per niente ai telespettatori e che, come detto, probabilmente verrà affrontata dal conduttore nella prossima diretta. Ma a proposito di conduttore, sappiamo che da anni ormai Alfonso Signorini guida il reality. Ha iniziato come opinionista di Ilary Blasi, allora regina del GF Vip, poi ha preso il suo posto e quest’anno è affiancato da Cesara Buonamici.

Quello che invece nessuno sapeva e forse anche immaginava è della presenza di Maria De Filippi. A rivelare lo scoop un ex protagonista di Uomini e Donne che più volte ha provato ad entrare nella Casa: Giulio Raselli. Intervistato su RDS Next, ha svelato che, proprio durante una chiacchierata con Signorini era presente anche Maria: “C’era anche lei”, ha raccontato in diretta. E proprio lei, parlando con il direttore di Chi e conduttore, ha fatto una accurata descrizione dell’ex tronista.

“Mi ha descritto perfettamente, atteggiamenti di cui neppure io ero consapevole – ha detto Giulio Raselli – La cosa fantastica di Maria è che lei capisce prima ancora che tu parli quello che tu vuoi dire, è una fuoriclasse. Ho sempre pensato di poter stare simpatico a Maria De Filippi perché il mio modo di fare un po’ strafottente era quello che poteva piacere a Maria… D’altronde a lei non piacciono i sottoni e quindi quando sono arrivato lì è scattata subito la simpatia”.