Nella casa del Grande Fratello si è creato un nuovo caso. Solo pochi giorni fa alcune bottiglie consegnate dalla produzione non sono state più viste da alcuni concorrenti. E così Beatrice Luzzi ha voluto chiedere spiegazioni a Rosy Chin, coinvolta in questa sparizione insieme a un’altra concorrente del reality show. La chef si è giustificata, destando dubbi nell’attrice e nel pubblico, con quest’ultimo che ha chiesto ad Alfonso Signorini di mostrare le immagini, cosa che però non è avvenuta.

In molti hanno notato che la chef nasconde spesso bottiglie di liquore e brandy in alcuni scaffali della cucina, prima di tirarle fuori e farsi alcuni sorsi nelle tazzine del caffè insieme ad Anita Olivieri, tanto che la Oliveri è stata beccata a dire: “Io credo che se continuo con tutti sti caffè credo che stanotte non dormirò”.

Il limoncello l’ho usato per fare la panna cotta, credimi, era un dito così, uno sputino. Il brandy l’ho usato per sfumare quando ho fatto i paccheri, e il vino da tavola ciaone, nel senso che era come lo sputo di un lama”, la giustificazione di Rosy Chin a Beatrice Luzzi che le aveva chiesto numi sulla fine delle bottiglie dell’alcol.

Ma il vizio di nascondere cibo non sembra essere passato e infatti, questo pomeriggio, Vittorio ha rivelato a Beatrice di aver scoperto alcune provviste nascoste dal resto del gruppo, in particolare da Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. “Ma loro lo hanno capito che stanno in una casa con tante telecamere e la gente li guarda oppure non l’hanno capito?”, ha detto Beatrice dopo aver appreso la notizia da Vittorio.

oddio vittorio ha scoperto che nascondono il cibo la rossa sta nera stasera li fa fuori tutti #GrandeFratello pic.twitter.com/CHqjmeDTHw — ✨👑BeatriceLuzziReginaItalia👑✨ (@Lar02a) February 1, 2024

“Non è proprio un bel gesto. Se apri lo sportello vedi tutto, c’è la cioccolata, l’avocado, ecc…”, ha detto ancora Vittorio, che quindi avrebbe le prove di quanto appena detto all’amica. Beatrice Luzzi ha fatto intendere a Menozzi di voler smascherare il gruppo, promettendo che questa sera, in occasione della cena, aprirà lo sportello in modo da far vedere le provviste nascoste. “Stasera lo apro”, ha detto Beatrice.