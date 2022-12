Poste Italiane, app e sito non funzionano. Giornata nera oggi, martedì 20 dicembre, per i clienti di Poste Italiane. L’app PostePay ha smesso infatti di funzionare intorno alle 9 e 30 di questa mattina. Gli utenti che hanno provato ad accedere si sono visti comparire i messaggi di errore con codice 504 e 502. A volte, entrando nell’app, appare il messaggio di errore Err-0.

Il problema maggiore riguarda l’accesso all’home banking. Non è chiaro a cosa siano dovuti questi problemi. Probabilmente in questo perioo di acquisti per le feste natalizie c’è stato un aumento di accessi e questo potrebbe aver provocato questa situazione. In tanti hanno segnalato la difficoltà ad accedere anche al sito di Poste Italiane e a Bancoposta.

C’è chi di fronte a questo disservizio ha commentato su Twitter: “Postepay vedi di funzionare, altrimenti la mia missione di regali all’ultimo minuto fallirà solo per colpa tua”. Anche il sito DownDetector.it, che controlla il funzionamento di diversi servizi on line, ha confermato i problemi per app e sito di Poste Italiane.

Per quanto riguarda l’accesso al sito e appe di Poste Italiane le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 9:45. Anche lo scorso 15 dicembre c’erano stati problemi analoghi e avevano smesso di funzionare i servizi di Bancoposta e PostePay.

In ogni caso Poste Italiane ha comunicato al portale FanPage di aver risolto i disservizi intorno alle 13:30. Ed effettivamente a partire da quel momento le segnalazioni sono praticamente cessate. In questa occasione durante i disservizi Poste Italiane non ha utilizzato i propri canali social per avvertire i clienti delle problematiche.

