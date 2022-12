In arrivo, con i cambiamenti climatici, un caldo Natale? Anche quest’anno, come nel 2021, le feste natalizie saranno decisamente calde, anche 7-8°C oltre la media del periodo. Dal 1980 ad oggi, si conta mediamente 1 Natale su 10 con la neve. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la presenza dell’Anticiclone di Natale almeno per una settimana, con temperature miti e gradevoli, ma non sarà bello e soleggiato ovunque.



Come sempre in inverno dobbiamo fare molte precisazioni per quanto riguarda il tempo previsto con un anticiclone africano o in altre parole con un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale. Le precisazioni riguardano in particolare la Pianura Padana, il settore ligure e quello tirrenico: su queste zone, in inverno, l’anticiclone africano porta spesso nubi basse, e anche in questa occasione favorirà cieli grigi e pioviggine a tratti.

In sintesi, questa settimana sarà spesso nuvolosa sulle pianure del Centro-Nord: il caldo anomalo ed il bel tempo saranno infatti protagonisti soprattutto in montagna e, per quanto riguarda le pianure, sulle regioni adriatiche e al Sud dove prevediamo massime di 20-22°C. Per il Santo Natale in Sicilia potremo toccare nuovamente i 25°C come successo negli ultimi giorni: un caldo Natale, appunto.



Ma non tutta la settimana sarà calma e piatta e, soprattutto, non tutto il periodo festivo regalerà monotonia; al momento è infatti previsto il passaggio di una perturbazione atlantica nella giornata del Solstizio d’Inverno, mercoledì 21 dicembre.



Attenzione a precipitazioni che potrebbero risultare a tratti intense sulla Liguria, con qualche rovescio o temporale fuori stagione anche tra Bassa Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. È attesa infatti una veloce saccatura con aria polare in quota che potrebbe innescare fenomeni intensi sulla Liguria centrale. Il passaggio sarà molto veloce e da giovedì tornerà tutto come prima.



