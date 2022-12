Paura immane a Milano per un incendio enorme, che ha interessato un palazzo. Il fuoco ha mandato nel panico numerose persone, che si trovavano all’interno dell’edificio in quei frangenti da incubo. Il palazzo in questione è composto da tre piani e immediatamente si è proceduto all’evacuazione di coloro che abitano lì. Le immagini e i video dell’accaduto hanno fatto immediatamente il giro della rete, allarmando tantissima gente, che riusciva a scorgere il denso fumo anche a molti metri di distanza.

Milano è stata scossa quindi da questo incendio improvviso, che ha coinvolto un palazzo nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre. In particolare, erano le ore 16.20 quando è scattato l’allarme con l’intervento immediato dei vigili del fuoco, al lavoro instancabilmente per spegnere le fiamme che si erano velocemente propagate. Oltre ai pompieri, sono intervenuti sul luogo anche gli agenti della polizia di Stato per le indagini del caso. Chiamati anche i soccorritori del 118 con ambulanza sul posto.

Milano, incendio in un palazzo: al lavoro i vigili del fuoco

A Milano sono giunti in totale undici mezzi, che si sono adoperati per l’incendio che ha interessato un palazzo situato in via Ripamonti. A riportare poi la notizia definitiva, con l’ultimo aggiornamento intorno alle ore 18.30, sono stati proprio i vigili del fuoco. Che hanno scritto: “Tetto di un edificio in fiamme a Milano, via Giuseppe Ripamonti, nessuna persona coinvolta. Vigili del fuoco al lavoro con due autoscale, fiamme circoscritte”. Quindi, in circa due ore tutto è rientrato fortunatamente alla normalità.

Il sito Milano Today ha comunque riferito che il tetto è stato purtroppo distrutto dalle fiamme, quindi i danni materiali sarebbero consistenti. Ma la notizia più rilevante è che nessun inquilino ha riportato delle ferite e non c’è stata nemmeno la necessità di soccorrere qualcuno per problemi di respirazione, dovuti al fumo. Il tetto in questione è di 80 metri quadrati. Fondamentale comunque l’operato dei pompieri, visto che il loro pronto intervento ha evitato conseguenze che potevano essere ancora più serie.

Tetto di un edificio in fiamme a #Milano, via Giuseppe Ripamonti, nessuna persona coinvolta. #vigilidelfuoco al lavoro dalle 16:30 con due autoscale, fiamme circoscritte [#23dicembre 18:30] pic.twitter.com/fKs0OCKQab — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 23, 2022

🚨 INCENDIO IN VIA RIPAMONTI 🚨



Vigili del fuoco e polizia al lavoro per spegnere il rogo divampato nel tardo pomeriggio#Milano #incendio #ViaRipamonti pic.twitter.com/CcSQvFTyny — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) December 23, 2022

Quindi, non ci sono state persone ferite dall’incendio, ma indubbiamente la paura è stata notevole. Era anche stata disposta la temporanea interruzione del traffico veicolare per permettere un lavoro tranquillo ai pompieri e alle forze dell’ordine. E ora la situazione è sotto controllo.