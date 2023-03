Torna a casa e trova le pareti buttate giù. Brutta sorpresa per una famiglia di Quarto, in provincia di Napoli. A denunciare il fatto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). Il politico ha riportato la notizia sulle sue pagine social e ha raccontato l’amara scoperta della famiglia residente in provincia di Napoli.

Secondo Emilio Borrelli questo sarebbe il modus operandi di un gruppo di ladri. Persone senza scrupoli che seguirebbero questa metodologia precisa per introdursi negli appartamenti e compiere dei furti. Secondo il parlamentare le razzie vengono messe in atto sempre nella stessa fascia oraria, nel tardo pomeriggio.

Furto in casa, pareti buttate giù per entrare nell’appartamento

Un orario scelto dalla banda perché in quel lasso di tempo molti appartamenti sono vuoti perché le famiglie sono fuori per lavoro o per altre attività. “Secondo quanto ci riferiscono i residenti di Quarto – spiega il deputato sui suoi canali social – da circa due mesi, si susseguono con cadenza quotidiana i furti negli appartamenti”.

Furti compiuti con estrema tranquillità dalla banda specializzata. “Una vera azione criminale che i delinquenti dalle ore 16:00 alle 20:00 metterebbero in pratica indisturbati strada per strada. In un video inviatoci da un cittadino del posto si nota qualcosa di incredibile. L’uomo al suo rientro si è ritrovato la casa completamente sventrata, sembra esserci stata una scossa di terremoto”, spiega ancora Borrelli.

Nel caso di Quarto, il parlamentare ha spiegato che dopo aver forzato il portone, i ladri hanno buttato giù la parete per poi introdursi nell’appartamento e compiere il furto.“Stando alla ricostruzione dei fatti, i delinquenti dopo aver forzato inutilmente la porta d’ingresso hanno pensato di abbattere direttamente le pareti. Un danno enorme. I cittadini vivono ormai nel terrore, lamentano inoltre, la presenza di poche pattuglie delle forze dell’ordine che invece sarebbe urgente rafforzare. Chiediamo un incremento in tempi rapidi degli uomini in divisa per garantire maggiore controllo in città”. (IL VIDEO)