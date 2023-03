Lascia la mancia, poi la scoperta choc. La vicenda è accaduta a Benevento e più precisamente nell’Osteria Leone, proprio durante il turno di lavoro di uno dei dipendenti. Il servizio stava procedendo come di consueto fino a quando il cliente non lascia la mancia di 2 euro. Da subito, però, il cameriere nota qualcosa di strano. E non si è sbagliato affatto.

Scoperta choc sulla mancia di 2 euro, il racconto di Mario Leone. Da non crederci, eppure il dipendente dell’Osteria Leone di Benevento ha testimoniato tutto su Tik Tok non appena resosi conto di tutto. Tra le mani, la sola moneta di 2 euro, ma non una qualsiasi. La rarità salta subito all”occhio: la moneta di 2 euro ne vale in realtà 3000.

“Ringrazio il signore che mi ha lasciato 3000 euro di mancia inconsapevolmente“, scrive Mario Leone su Tik Tok ancora incredulo. E poco dopo sulla stessa piattaforma, ecco comparire anche la foto dell’annuncio pubblicato su eBay a un solo scopo: vendere la rara moneta secondo il suo vero valore, quello pari a ben 3000 euro. Nello specifico la moneta vanta alcune imprecisioni nel cerchio tra la parte interna e quella esterna e su entrambi i lati. Come sottolineato su Il Messaggero, per fare una valutazione esatta della moneta da 2 euro con errore di conio servirà un esperto in numismatica.

“Onestamente – scrive un utente nei commenti – tra le mani ci passano monete rare delle quali non conosciamo il valore”, commenta subito un utente. Ed effettivamente il caso di Mario Leone non è l’unico. I cosiddetti errori di conio possono capitare e possono essere anche di vario genere. Dalla mancanza di lettere o numeri, per arrivare a decentramenti dell’immagine decentrata, fino a vere deformazioni, rottura o usura del punzone.

E per soffermarci esclusivamente sulla rarità della moneta da 2 euro, sono contemplati due esempi di serie sottoposte a conio, quella del 2008 effettuata in Germania e un’altra seria prodotta invece in Spagna. Se nel primo caso, l’errore riguarda l’immagine dei confini europei, nel secondo caso le stelle che si riferiscono ai 12 stati fondatori dell’Unione poste lungo i bordi della moneta superano le normali dimensioni.