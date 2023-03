Mamma partorisce cinque gemelli. È successo negli Stati Uniti, precisamente all’ospedale universitario del Mississipi dove la signora Haylee Ladner ha messo al mondo cinque figli, quattro dei quali identici, anzi identiche visto che si tratta di femminucce. Si tratta di un evento molto raro: “La probabilità di avere cinque gemelli di cui è quattro omozigoti è di circa 1 su 60 milioni” hanno spiegato i dottori.

I cinque bambini sono nati tramite parto cesareo a 28 settimane e un giorno il 16 febbraio scorso presso il centro medico dell’università del Mississipi. I bimbi stanno bene e si chiamano Adalyn Elizabeth, Everleigh Rose, Malley Kate, Magnolia Mae e Jake Easton. Come detto quattro gemelle condividono il 100% del dna, mentre il quinto, l’unico maschietto, è eterozigote. Ma come è stato possibile tutto ciò?

I problemi della coppia a concepire e la soluzione

La coppia formata da Haylee e Shawn Ladner aveva problemi a concepire e la donna aveva subito anche un aborto spontaneo. Quindi i due hanno deciso di ricorrere all’inseminazione intrauterina. In pratica un ovulo si è diviso in quattro parti, che hanno dato vita alle quattro gemelline identiche. Un altro ovulo è rimasto intatto e da questo è nato il quinto figlio.

Come detto si tratta di un evento molto raro visto che nel settanta per cento dei parti gemellari i bambini nascono da due ovuli distinti, fecondati da due spermatozoi. Quindi ognuno di loro ha un patrimonio genetico uguale solo per circa la metà a quello dell’altro. Le quattro gemelle di Haylee e Shawn, invece, sono del tutto identiche.

La donna ha dichiarato: “C’era un movimento continuo, tutto il tempo. Ma io l’ho amato totalmente”. Alla domanda dei dottori se fosse riuscita a dormire Haylee ha risposto: “Sì, non mi ha dato nessun fastidio”. Dopo il dramma dell’aborto la donna, infatti, era rasserenata dal fatto di sentire i piccoli muoversi, con tutti quei calci: “Sapevo che stavano bene finché riuscivo a sentirli“. I due genitori hanno anche lanciato una campagna di raccolta fondi per affrontare le spese che inevitabilmente saranno ingenti (campagna).

