Due gemelle vogliono rimanere incinte con lo stesso fidanzato. Quella che viene dall’Australia è una storia molto particolare che riguarda due gemelle. Due gemelle identiche, tanto per intenderci, di quelle che suscitano sempre la curiosità e l’interesse per la particolarità della loro condizione. Si dice che i gemelli abbiano la capacità di rimanere connessi anche a chilometri di distanza e che possano provare le stesse emozioni.

Leggende metropolitane o no, quella di Anna e Lucy Decinque, gemelle 35enni di Perh, è una vicenda che sta facendo discutere in tutto il globo. Le due donne hanno rilasciato un’intervista alla tv britannica per il programma ITV “This Morning” per parlare della loro vita di tutti i giorni. Le gemelle australiane da 11 anni hanno lo stesso fidanzato, Ben. A questo propostio dichiarano: “È così che abbiamo scelto di vivere le nostre vite e siamo felici di vivere in questo modo”.

La storia di Anna e Lucy e il loro più grande desiderio

Le gemelle Anna e Lucy hanno spiegato che loro tre, assieme al fidanzato Ben, sono inseparabili e devono fare le stesse cose. Anche rimanere incinta. Cioè, le due donne vogliono rimanere incinta del fidanzato Ben nello stesso momento. Una cosa ovviamente impossibile, se non con il ricorso magari ad un’inseminazione, ma questo è il loro più grande desiderio.

Tra l’altro anche Ben ha un gemello e quindi comprende bene una situazione che, invece, per molti altri è addirittura ‘inquietante’. “Capisce che dobbiamo essere uguali – le parole di Anna e Lucy – dobbiamo fare tutto insieme, non c’è pressione, capisce e basta”. Alla domanda se ci sia mai stata gelosia tra loro, la risposta è stata secca: “No”.

Tuttavia Anna e Lucy si rendono conto che non sarà semplice restare incinta nello stesso momento. Per loro l’importante sarà vivere la gravidanza insieme e prendersi cura dei bambini allo stesso modo. Certo sanno bene che i loro figli non saranno identici, ma desiderano che siano felici. Inutile sottolineare come la loro storia abbia provocato moltissime reazioni e commenti: e non tutti approvano il loro ‘sogno’…

