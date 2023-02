Un messaggio arrivato dal suo profilo tik tok: ‘Vi annunciamo una grande gioia, presto avremo il nostro terzo figlio’, niente di male se dietro non ci fosse qualcosa di strano: ovvero che la sua Natalia non è una donna in carne e ossa ma una bambola. Il TikToker, dalla Colombia, che documenta la loro controversa “relazione” sotto l’handle dei social media @montbk959, ha incontrato l’amore della sua vita dopo essere stato single per un certo numero di anni.



Una storia che aveva avuto tutti i crismi dell’ufficialità. In precedenza infatti l’uomo aveva fatto notizia dopo aver rivelato i suoi piani per un matrimonio da sogno con Natalia. Natalia che presto lo renderà papà di Sammy. In un recente video, che ha collezionato 120.000 visualizzazioni e 2.194 Mi piace, l’uomo ha filmato Natalia e lui stesso mentre indossavano magliette abbinate con ‘Papa de Sammy’ e ‘Mama de Sammy’ scritte sopra.

Leggi anche: “È finita”. Terremoto a UeD, dopo 9 anni e due figli la storica coppia si è detta addio





TikToker fidanzato con un bambola: “Aspettiamo il terzo figlio”



In un altro video condiviso con i suoi 70.000 follower, la coppia felice ha organizzato un baby shower. Gli utenti dei social media si sono congratulati con la crescente nidiata dell’uomo, mentre altri lo hanno preso in giro. Oscar Castañeda More ha detto: ‘Congratulazioni. Un nuovo membro della famiglia.’ Catherine Gaona ha chiesto: “Un parto naturale o un taglio cesareo?” Qualcun altro ha aggiunto: ‘Sono già le tre, non sai [come usare] il preservativo?’.



Un’altra persona ha detto: “Congratulazioni fratello, vorrei essere così fortunato”. [sic] L’uomo ha già affrontato i suoi seguaci sulle loro preoccupazioni riguardo alla bizzarra relazione. Sposare un bambola non è una novità nell’assurdo mondo di internet. Nei mesi scorsi era stata rimbalzata la notizia dal Brasile di una donna single che non riusciva a trovare l’uomo della sua vita, fino a che la madre gliene ha cucito uno di pezza.



Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si era innamorata e l’aveva sposaLto. a bambola di pezza di nome Marcelo, riesce anche a soddisfarla sessualmente, tant’è le ha dato anche un figlio (già). “Quando mia madre ha creato Marcelo e me lo ha presentato per la prima volta, me ne sono innamorata. È stato amore a prima vista”, ha detto Meirivone Rocha Moraes a NeedToKnow.online. “Era perché non avevo una ballerina di forró . Andrei a questi balli ma non sempre troverei un partner. Poi è entrato nella mia vita e tutto ha avuto un senso”.