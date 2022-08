Uomini e Donne, brutta notizia per i fan del programma: una storica coppia del dating di Maria De Filippi sembra essere arrivata al termine del suo percorso insieme. Un amore nato nel 2013, che dura da 9 anni e da cui sono nati due bambini, Brando e Zeno. Una notizia che arriva mentre vanno avanti i preparati per la prossima stagione le registrazioni della quale inizieranno alla fine del mese in corso. Stagione che potrebbe vedere molte sorprese tra queste il ritorno di Riccardo Guarnieri ma non per Ida Platano.



Riccardo però potrebbe tornare per Federica Avesano, qualora quest’ultima accettasse le lusinghe di Maria De Filippi che pare la voglia a tutti i costi. Secondo Mondo Tv sarà una delle prossime protagoniste del trono over. Ora non resta che attendere altre comunicazioni e poi da settembre potremmo quindi vedere all’opera Federica, che si è comunque ben distinta nel suo precedente percorso. Mentre vanno avanti queste voci ecco che arriva la notizia sulla coppia.

Uomini e Donne, finita tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia







Parliamo di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne. In queste ultime ore, è uscito fuori uno scoop riguardante questa storica coppia del Trono Classico, che parla di rottura e non solo. A chi le chiede dove si trova il suo compagno in questo momento, Francesca risponde: “Ah bo.. in giro per l’Italia con le sue mille serate. Non ci sto più dietro su dove si trovi”. E poi aggiunge: “Periodo molto particolare. In dei momenti tocco il cielo, in altri sotto terra”. (Leggi anche “La scelta di Luca? Un ripiego”. UeD, lascia a sorpresa studio e tronista e una volta fuori racconta tutto)



Come al solito a lanciare l’indiscrezione è Deianira Marzano decide di condividere lo screenshot di alcuni messaggi ricevuti sulla presunta rottura. “Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la madre di Eugenio”.



Da loro nessuna conferma, anche se poche ore fa Eugenio ha condiviso un aforisma che farà discutere. “Credo fondamentalmente in tre cose per fare andare bene un rapporto. Parlare, parlare tanto e di tutto. Scrivere quando non si riescono a dire certe cose. E fare l’amore”. Un indizio? Nelle prossime settimane sapremo di più.

