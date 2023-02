Ormai le speranze di ritrovarlo vivo erano ridotte all’osso. Di lui si erano perse le tracce nel lontano 1976, lasciando la famiglia nel dolore più terribile. Anni di ricerche, di volantini appesi per le città e gli appelli in televisione e sui giornali che però non hanno portato a niente perché il giovane scomparso era rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Il caso si è chiuso pochi giorni fa, quando la sua auto è stata trovata in un torrente.

Resti scheletrici all’interno di un’auto scoperta in un torrente poco più di un anno fa apparteneva proprio allo uno studente scomparso nel 1976. La conferma è arrivata dalle autorità. Così si è chiuso il caso di persona scomparsa che aveva lasciato senza risposta gli investigatori per quasi cinque decenni.

Leggi anche: “Purtroppo è lei”. Ritrovata morta la 45enne mamma scomparsa da quasi un mese





Auto nel torrente, trovato 22enne scomparso nel 1976

Kyle Clinkscales, 22 anni, è stato visto vivo l’ultima volta in un bar dove lavorava nella sua città natale di LaGrange, in Georgia, la notte del 27 gennaio 1976. Stava progettando di tornare a scuola in Alabama a circa 35 miglia di distanza nella sua auto, una Ford Pinto, ma non è mai arrivato. “È come se la terra lo avesse inghiottito”, aveva detto all’epoca la madre Louise Clinkscales, al loro giornale locale.

La ricerca di Clinkscales dopo la sua scomparsa ha visto le autorità prosciugare i laghi mentre cercavano di trovare lui e la sua auto. Gli investigatori sono arrivati alla conclusione il 7 dicembre 2021, quando qualcuno ha individuato un’automobile in un torrente a Cusseta, in Alabama. Dopo aver recuperato il mezzo, si è proceduto alle analisi dei resti dello scheletro e agli esami del portafogli e dei documenti.

Domenica l’ufficio dello sceriffo locale ha confermato che lo scheletro trovato all’interno dell’auto appartengono a Kyle Clinkscales. La causa del decesso non è stata resa nota. Né il padre del 22enn, John, né sua madre, Louise, sono vissuti abbastanza per conoscere la verità sul figlio. John Clinkscales è morto per un attacco di cuore nel 2007. E Louise è morta nel 2021, circa 11 mesi prima del recupero dell’auto del figlio nel torrente.