Per quasi un mese tutta la sua famiglia ha sperato nel suo ritrovamento, ma la notizia più brutta è arrivata nelle scorse ore. Dopo essere sparita nel nulla 24 giorni fa, le ricerche hanno avuto l’epilogo che nessuno voleva nemmeno lontanamente immaginare. Nicola Bulley è morta e dunque non c’è stato affatto il lieto fine, che tutti si auguravano. La sua scomparsa aveva allarmato tutti, che si erano messi a caccia della donna, che aveva 45 anni. Ci sono ovviamente ancora punti oscuri sulla vicenda.

La storia della sparizione di Nicola Bulley, ora trovata morta, ha lasciato tutti senza parole. Ora la sua famiglia è letteralmente distrutta dalla notizia, comunicata dalle forze dell’ordine. Proprio la polizia era finita nel mirino della gente perché accusata di non aver condotto nel migliore dei modi le indagini. Infatti, il rinvenimento del cadavere è avvenuto in un luogo dove si poteva trovare nel breve periodo. E ora tutti stanno chiedendo a gran voce spiegazioni sull’accaduto. Anche se ora è il dolore a essere predominante.

Nicola Bulley è morta: era scomparsa quasi un mese fa

Stando alla ricostruzione dei fatti riguardante Nicola Bulley, morta a 45 anni in Inghilterra, la donna aveva portato le sue due figlie a scuola e poi aveva deciso di portare a spasso il suo cane in un bosco. Da lì in poi si erano perse le sue tracce, mentre l’animale domestico e il cellulare della signora erano stati individuati sopra una panchina. Si era certamente temuto il peggio, anche perché lei aveva effettuato una chiamata, ma nessuno voleva credere che potesse essere finita per sempre la sua vita.

Il suo corpo è stato trovato da alcuni passanti a Lancashire. La polizia l’ha trovata priva di vita all’interno del fiume Wyre. Inspiegabile il fatto che i poliziotti non abbiano battuto quell’area con maggiore determinazione e ora in tanti vogliono saperne di più. Inoltre, gli investigatori avevano reso pubblici alcuni problemi di Nicola, che aveva delle problematiche con la menopausa e l’alcol. Sarà comunque effettuato l’esame autoptico per conoscere il motivo scatenante il suo decesso.

Questa la nota ufficiale della polizia: “Siamo ora in grado di confermare che ieri abbiamo recuperato il cadavere di Nicola Bulley dal fiume Wyre. La famiglia è stata informata ed è naturalmente devastata”. Non chiaro quando ci saranno i funerali, visto che bisognerà attendere i risultati dell’autopsia.