Tragedia a Capodanno, un’intera comunità sconvolta. Una disperata corsa verso l’ospedale a Vasto ma la piccola Pamela Battaglia di appena 8 anni non ce l’ha fatta. La bambina avrebbe avvertito un malore durante la mattinata del 1 gennaio.

Pamela Battaglia muore a 8 anni il primo giorno del nuovo anno. Un’intera famiglia distrutta così come la comunità di Vasto, in provincia di Chieti, non appena appresa la dolorosa notizia del decesso. La bambina ha iniziato a sentirsi male intorno alle 7 del mattino. I familiari della piccola hanno prontamente chiamato i soccorsi che hanno raggiunto l’abitazione nel giro di pochi minuti.

Pamela Battaglia muore a 8 anni: la tragedia il primo giorno dell’anno

Pare che negli scorsi giorni Pamela avesse l’influenza, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare il tragico epilogo. Non appena giunta sul posto l’ambulanza, le condizioni di Pamela sono apparse da subito molto gravi. La bambina è stata trasportata in elisoccorso, partito da Pescara, verso l’ospedale ma il suo giovane cuore non ha retto.

Una volta presso il San Pio da Pietrelcina di Vasto la piccola Pamela è andata incontro a un arresto cardio circolatorio chiudendo per sempre i suoi occhi. Un dolore straziante per la famiglia Battaglia, a cui sono andati tutti i messaggi di affetto e vicinanza, in primis quello del primo cittadino di Vasto Francesco Menna: “Mi stringo con immenso dolore accanto ai familiari della piccola Pamela di soli otto anni che questa mattina è volata in cielo”.

“Possano loro trovare conforto e pace dinanzi a questa immane tragedia che ha sconvolto le loro vite. E a Te, piccolo Angelo, dico … vola in alto e proteggi e prenditi cura della tua famiglia! A Dio, Pamela!”. L’intra comunità di Vasto darà l’ultimo addio a Pamela Battaglia il 2 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.