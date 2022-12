“È una strage”. Tragedia di Capodanno, il bus vola giù dalla scarpata: 15 morti e feriti

Tragedia di Capodanno. Un bilancio drammatico in seguito al sinistro che ha strappato la vita a 15 passeggeri a bordo dell’autobus. Il mezzo sarebbe uscito fuori strada per poi finire ribaltato in un fossato. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali.

Tragedia di Capodanno a Città del Messico, nello Stato occidentale di Nayarit. La notizia viene ripresa e diffusa anche sul sito dell’ANSA. “L’incidente ha provocato 15 morti, tra cui due minorenni, e una dozzina di feriti”, è stato il contenuto del comunicato condiviso dal ministero della Sicurezza in un comunicato. Le 15 vittime erano turisti dello Stato centrale di Guanajuato.

Leggi anche: “È crollato tutto!”. Tragedia durante la manifestazione: almeno 5 morti e 500 feriti. IL VIDEO





Tragedia di Capodanno a Città del Messico: “15 morti tra cui due minorenni”

Il gruppo era in procinto d fare rientro a Leon dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza. Sul mezzo viaggiava un totale di 48 passeggeri, ovvero i tassisti e le loro famiglie che avevano organizzato la vacanza, si apprende sempre sul sito dell’ ANSA. A causa del forte impatto, l’autobus ha perso la parte anteriore. A lanciare l’allarme e provare a soccorrere le vittime, i restanti passeggeri. La vicenda drammatica riporta alla mente quanto accaduto nel mese di ottobre in Colombia.

Trattasi di un bilancio altrettanto drammatico in seguito all’incidente avvenuto lungo l’autostrada panamericana nel sud-ovest della Colombia. A causare il sinistro pare sia stato un “guasto meccanico”, aveva riferito un portavoce della polizia locale. In seguito all’incidente hanno perso la vita 20 persone e altre 15 sono rimaste ferite, come è stato riferito dalla polizia stradale del dipartimento colombiano di Narino.

In seguito al probabile guasto meccanico, sembra che in tal caso il conducente abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada in prossimità di una curva. L’autobus si è dunque ribaltato fra la città portuale di Tumaco, nella zona sud-occidentale del Paese, e Cali, a 320 km più a nord-ovest.