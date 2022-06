Tragedia in Colombia, dove una tribuna cade durante una manifestazione provocando almeno cinque morti e 500 feriti. L’incidente è avvenuto durante una corrida a El Espinal, nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono i media locali. Il momento del crollo è stato ripreso dal alcune telecamere e i filmati condivisi in rete mostrano che è avvenuto tutto molto velocemente. In pochi istanti la tribuna di legno affollata di spettatori, crolla all’interno dell’arena e persone che fuggono in preda al panico.

Da quello che si sa, la tragedia in Colombia è avvenuta durante una ‘corraleja’, un evento durante il quale viene consentito al pubblico membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i tori. Come dicevamo il bilancio ora è di almeno cinque morti, ma si teme che il numero delle vittime possa aumentare. La Protezione Civile di Tolima fa sapere che tra i feriti ci sono bambini, donne, uomini e anziani che partecipavano all’evento.





Dalle immagini che ci arrivano della tragedia in Colombia, sembra chiaro che la struttura era evidentemente inadeguata a sostenere il peso di centinaia di persone. Naturalmente, dopo l’incidente a Espinal è stato dichiarato lo stato di allerta per gestire l’emergenza: le testimonianze parlano di strutture ospedaliere al collasso.

Uno stadio è crollato nella città colombiana di El Espinal. Molti morti e feriti pic.twitter.com/FYqUzbttxY — walZer.b🍊 (@wbfe) June 26, 2022

Immediata anche la dichiarazione del presidente eletto colombiano Gustavo Petro, che ha auspicato oggi che “tutte le persone coinvolte nel crollo di alcune tribune di una arena di El Espinal possano sopravvivere alle ferite riportate”. L’incidente, che ha riguardato almeno otto palchi dell’arena ‘Gilberto Charray’, ha un bilancio provvisorio di cinque morti e moltissimi feriti.

🚨VIDEO: Stand collapse in Colombia pic.twitter.com/bslYs6rQGB — Breaking News (@NewsJunkieBreak) June 26, 2022

Tramite Twitter Petro ha ricordato che “qualcosa di simile era accaduto tempo fa a Sincelejo”. Il futuro capo dello Stato, che si insedierà al potere il 7 agosto, ha anche “sollecitato i comuni a non autorizzare più spettacoli che possano implicare la morte di animali o persone”.

