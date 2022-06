Auto contromano, l’incidente è inevitabile. Morti e feriti, in ospedale anche un bimbo di 4 anni

Incidente sulla A7, l’autostrada Milano-Genova, in provincia di Pavia. A causare lo scontro è stata un’auto che viaggiava contromano, il secondo con questa dinamica nel giro di un mese (qui l’articolo). L’incidente, avvenuto tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola. La Volvo bianca viaggiava contromano in corsia Sud, nel flusso in direzione Genova, ma correva ad alta velocità verso Milano e ha percorso cinque chilometri nella direzione sbagliata.

Un errore incomprensibile che è costato la vita a due persone. Le vittime dell’incidente sulla A7 sono Giuseppe Maria Garavaglia, nato nel 1976, residente a Novate Milanese (al volante della Volvo) e Matilda Hidri, 35 anni, origine albanese, che viaggiava su una Bmw grigia e procedeva verso casa, Genova.





Incidente sulla A7, auto contromano: 2 morti e 3 feriti

Entrambe le vittime viaggiavano sole, non avevano passeggeri a bordo, ma sono tre in totale i feriti a seguito dell’incidente sulla A7 e cinque in totale le vetture coinvolte nella carambola. Tra i feriti anche un bimbo di quattro anni. I feriti (un uomo di 35 anni, una donna di 34 e un bambino di 4) sono madre, padre e figlio che viaggiavano su una terza auto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 , l’elisoccorso decollato dall’ospedale San Raffaele di Milano, i vigili del fuoco, gli operatori dell’Anas e la polizia stradale. I soccorritori del 118 hanno accertato il decesso delle due vittime e hanno trasportato in ospedale i feriti. L’uomo di 35 anni è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso.

La madre e il figlio figlio di quattro anni, meno gravi, sono stati invece trasportati in ambulanza in codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia. Il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è stato chiuso al traffico per permettere agli operatori dell’Anas di liberare la carreggiata dai mezzi e alla polizia di effettuare i rilievi del caso.

