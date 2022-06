Grave incidente in autostrada: 1 morto e 6 feriti. Soccorsi sul posto e traffico bloccato

Incidente in strada, tir si ribalta poi la tragedia. La vicenda è avvenuta lungo la A1 Milano – Napoli, tra Modena Sud e Valsamoggia. Un bilancio drammatico quello in seguito all’incidente causato intorno alle 4. Coinvolti, al chilometro 183, un’auto e due mezzi pesanti. Lo scontro ha causato 6 feriti e 1 morto.

Grave incidente in autrostrada, stando a una prima ricostruzione i mezzi coinvolti nell’incidente viaggiavano sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia. Lo scontro sarebbe avvenuto tra uno dei camion che trasportava candeggina che si è poi ribaltato, innescando un principio d’incendio.





Grave incidente in autostrada

Sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Bologna e Modena anche i soccorsi sanitari e meccanici e la Polizia stradale e il personale della direzione 3° tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. La vittima è il conducente di uno dei mezzi pesanti mentre i feriti erano negli altri due veicoli.

“Agli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita a Valsamoggia si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare in autostrada a Modena Sud, in alternativa percorrere il Raccordo di Casalecchio, raggiungere poi Bologna Borgo Panigale da cui uscire per percorrere la SS9 Via Emilia e infine rientrare a Modena Sud”, fa sapere la societàautostradale.

“Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l’uscita a Modena Sud si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare in autostrada a Valsamoggia, in alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Modena Nord. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Ancona/Pescara si consiglia di seguire il percorso A4 – A13 e infine A14. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Firenze/Roma si consiglia di seguire il percorso A1 – A15 – A12 – A11 e infine A1”.

