Spaventoso incendio alle porte della città, vigili del fuoco sul posto. La situazione

Grave incendio a Ostia, distrutto un camping. È scoppiato intorno alle 17 il rogo che in pochissimo tempo ha avvolto e distrutto la struttura ricettiva Roma Capitol Camping a piazza di Castel Fusano nei pressi di Ostia. Il vento e le alte temperature, oggi a Roma superati i 40 gradi, hanno fatto propagare rapidamente le fiamme che hanno devastato completamente una roulotte e le casette di legno del campeggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e del distaccamento del lido. Purtroppo sono andati in fumo anche numerosi pini ad alto fusto della vicina area boschiva. Fortunatamente non sembrano esseri feriti. Nel campeggio non c’era nessuno dal momento che l’intera area è dismessa e abbandonata da tempo.





Fiamme alte e denso fumo nero, difficile il lavoro dei pompieri

Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche agenti della polizia, uomini dell’arma dei carabinieri e i vigli urbani del Gruppo Mare. Il denso fumo nero sprigionato dalle fiamme è stato visibile fin dai primi chilometri di via del Mare.

Ad un’ora dallo scoppio dell’incendio le fiamme non sono state ancora domate: “L’incendio non è stato ancora domato – le parole del direttore del camping – sembra che si stia dirigendo nella zona della Cristoforo Colombo. La colonna di fumo nero è ancora alta e ogni tanto si sentono delle esplosioni”.

Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri della forestale di Roma. Disagi al traffico con i vigili urbani che hanno chiuso al traffico viale della Villa di Plinio, all’altezza di via Cristoforo Colombo, per consentire l’intervento dei soccorritori. Nelle ultime ore i vigili del fuoco sono intervenuti ben 100 volte con richieste di soccorso a Roma e provincia.

