Incendio a Roma nord ovest tra Casal Selce e via Aurelia. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Mentre, a quanto riporta il Messaggero, 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all’area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118. Quasi tutti presentano sintomi da intossicazione da fumo. Il maxi incendio è divampato alle 13,30. Le prime fiamme hanno bruciato le sterpaglie all’altezza del civico 1052 e spinte dal vento hanno avvolto un centro estivo per ragazzi (evacuato a sua volta) una rimessa di camper e adesso minacciano le case.



I palazzi di via della Monachina sono stati evacuati per precauzione, circa 50 persone si sono riversate in strada, sostenute dalla protezione civile del distaccamento di Boccea, che distribuisce bottigliette d’acqua alla cittadinanza. Il primo bilancio è un bollettino di guerra con due cavalli feriti, circa 50 esplosioni di bombole di gas sentite dai testimoni che hanno visto anche i camper in fiamme.





Incendio a Roma lungo l’Aurelia: 4 squadre dei vigili del fuoco e 2 elicotteri



Sul posto i vigili del fuoco e mezzi di soccorso. I vigili del fuoco hanno iniziato l’intervento in forze con quattro squadre coordinate dal capoturno provinciale, ai quali si sono aggiunti, alle 15, due elicotteri e due canadair della protezione civile. I carabinieri invece hanno bloccato la strada da Osteria Nuova ad Anguillara, all’altezza del centro ricerche casaccia dell’Enea. (Leggi anche Incendio sul set della fiction con Ambra Angiolini: danni e devastazione. E scoppia il caso)



Al momento sul posto ci sono diverse squadre, due Aps e un’autobotte. Il fumo è visibile anche dal centro di Roma. Repubblica infine scrive come un uomo sia ricercato dalla polizia e dalla protezione civile. Dalle prime informazioni sembra che si tratti di un agricoltore che stava provando a spegnere le fiamme con il trattore e del quale si sono perse le tracce. Mentre l’incendio alle 16 si è esteso fino a raggiungere Casalotti.



Al fine di consentire l’intervento dei soccorritori i vigili urbani del XIII gruppo Aurelio hanno inizialemte chiuso la via Aurelia in direzione Civitavecchia all’altezza del grande raccordo anulare (chilometro 11). Riaperto il tratto di via Aurelia, gli agenti della polizia locale hanno chiuso poi via di Casalotti, all’altezza del civico 73. Sul posto sei pattuglie di caschi bianchi che stanno provvedendo con gli altri soccorritori a mettere in sicurezza l’area

