Incendio nel cuore della città: fiamme e colonne di fumo nel centro. La situazione

Le fiamme hanno avvolto gli ultimi piani del palazzo nel centro della città. A quanto si apprende l’incendio sarebbe scoppiato intorno alle 15 ora locale. A darne notizia, su Twitter, il sito di notizie indipendente Nexta Tv. Ignote le cause, che saranno accertate solo in un secondo momento, sul posto sembrano essere al lavoro da alcune ore alcune squadre dei vigili del fuoco. Nella foto e nel video postata dal media si vede il fumo scuro che esce dall’ultimo piano dell’edificio. Il sospetto, da non escludere, è che le fiamme si siano sprigionate in maniera dolosa.



L’incendio alla Dm Tower di Mosca, business center di 18 piani sull’argine Novodanilovskaya, è costantemente monitorato dai vigili del fuoco. Stando a quanto si legge sul sito della Titan, la società costruttrice, il grattacielo Dm Tower è stata creato “dal famoso studio di architettura russo, Speech. La moderna torre, costruita nel rispetto degli standard più elevati, è circondata da edifici storici e si inserisce perfettamente nella zona degli affari”.

Incendio alla Dm Tower di Mosca: ancora sconosciute le cause







“Si tratta di un edificio di 18 piani con una facciata divisa in spicchi acuti che si diramano simmetricamente dall’asse principale dell’edificio. Una tale forma dà una sensazione di dinamica e offre una splendida vista da tutti gli uffici. Gli interni della lobby sono progettati di conseguenza, in modo da formare uno spazio unificato”.



“In serata la torre sarà illuminata. Grazie alle finestre panoramiche, i residenti della Dm Tower potranno godere della vista spettacolare sul fiume Moscova e dell’architettura dell’argine di Novodanilovskay”. Una notizia che arriva mentre sale la tensione per la decisione di Svezia e Finlandia di aderire alla Nato. abbiamo un problema con la Finlandia e con la Svezia”.



Ha detto Putin al vertice del Csto, l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva in corso a Mosca. Allo stesso tempo, però, ”reagiremo all’espansione delle infrastrutture militari della Nato alla Svezia e alla Finlandia”, ha aggiunto. Sottolineando la ”necessità di prestare maggiore attenzione ai piani della Nato di aumentare la sua influenza globale”.

“Rischio esalazioni tossiche”. Azienda in fiamme e colonne di fumo altissime: allarme delle autorità