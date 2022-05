Incendio sul set della fiction con Ambra Angiolini: danni e devastazione. E scoppia il caso

Ambra Angiolini e l’incendio sul set. Tante polemiche attorno a quanto avvenuto nelle ultime ore a Stromboli dove si stavano girando le scene di una fiction Rai per la regia di Marco Pontecorvo. A quanto pare la simulazione di un incendio è sfuggita di mano e le fiamme hanno distrutto una parte della macchia mediterranea. Dopo una nottata di fuoco e paura i canadair sono finalmente riusciti a domare l’incendio nella giornata di oggi, giovedì 26 maggio.

Non è ancora chiaro come tutto sia potuto accadere, ma di sicuro nessuno aveva dato l’ok a quel ‘fuoco finto’, né il sindaco di Stromboli Marco Giorgianni né i vigili del fuoco. E anche la Rai, che trasmetterà la fiction, tra l’altro interamente dedicata alla Protezione Civile, ha preso le distanze. I vertici di viale Mazzini hanno infatti precisato “di non avere alcuna responsabilità nella produzione esecutiva della serie organizzata e realizzata dalla società 11 marzo”. Intanto Ambra Angiolini, dopo l’incendio sul set, è stata avvistata nella mattinata mentre faceva colazione al bar Ingrid con granita e brioche.





Incendio sul set, le fiamme alimentate dal forte vento

Secondo la ricostruzione dell’evento la troupe cinematografica ha voluto ricreare una situazione di pericolo appiccando un rogo, ma le fiamme si sono propagate a causa del forte vento di scirocco. Ambra Angiolini non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’incendio divampato sul set della fiction. “Nella sceneggiatura che ci hanno inviato dalla produzione per la fiction ‘Protezione civile’ della Rai, che si sta girando qui a Stromboli, non ci avevano detto che avrebbero appiccato un piccolo fuoco durante le riprese, invece poi non so chi, ha pensato di farlo, forse perché rassicurato dalla nostra presenza, ma il forte vento di scirocco in pochi minuti ha fatto divampare il fuoco”. Queste le parole dell’ingegnere Salvo Cantale, responsabile emergenza dei vigili del fuoco.

Il regista Marco Pontecorvo è stato il primo ad essere ascoltato dagli inquirenti sull’incendio scoppiato sul set della fiction con Ambra Angiolini che ha distrutto parte della macchia mediterranea intorno a Stromboli. “Sono devastato e ancora sotto choc. Sono sull’isola ma ieri non ero presente sul set per cui devo ancora ricostruire cosa è successo. So solo che il vento cambiava direzione ogni dieci minuti e che quando ieri sera i Canadair ci hanno abbandonato per il buio con il fuoco ancora alto, è stato angosciante”.

Fortunatamente non si registrano danni alle persone, ma ci sono case danneggiate. E soprattutto il danno ambientale è enorme: un fianco del vulcano con macchia mediterranea è andato completamente in fumo. “L’inferno è finito, non c’è più nulla da bruciare ormai” ha raccontato un residente. E ora montano le polemiche sull’assenza sull’isola, nonostante il vulcano attivo, di un presidio permanente dei vigili del fuoco che sono dovuti arrivare da Lipari e Messina. Gli isolani sono parecchio arrabbiati e il sindaco di Stromboli ha affermato: “Non so come e perché sia scoppiato l’incendio ma posso solamente dire che le dovute procedure sono state avviate immediatamente. Attendiamo anche noi di capire e sicuramente non staremo a guardare”.