Il meteo in Italia di questi giorni non sarà caratterizzato solamente dal caldo, anzi, sono in arrivo temporali anche molto forti che potranno rovinare questo periodo dell’estate a molti italiani. A farci sapere cosa sta per accadere è 3BMeteo, che si è soffermato sulle previsioni. Scoperte non solo le date nelle quali il maltempo la farà da padrona, ma anche le zone che saranno maggiormente coinvolte da questa instabilità che farà anche abbassare le temperature.

Sicuramente l’inizio dell’ultima settimana di giugno è iniziata con un meteo, contraddistinto da un caldo in Italia proveniente dall’Africa. Ma i temporali sono ormai dietro l’angolo e creeranno non pochi disagi in alcune aree della nostra Penisola. Le prime avvisaglie ci saranno già nel corso della giornata odierna, 27 giugno, ma gli esperti si sono soffermati anche su altri giorni da segnare sul calendario per evitare spiacevoli situazioni.

Meteo Italia, via il caldo africano e arrivano i temporali: dove e quando

Parlando del 27 giugno, il meteo in Italia prevede l’assenza di caldo e l’arrivo dei temporali in particolare sulle Alpi orientali nonché sul Triveneto e la Lombardia orientale. In alcune zone gli eventi atmosferici saranno potenti. Occhio anche al Piemonte, area est, e ad alcune aree dell’Emilia-Romagna. Poi peggioramenti sono previsti mercoledì 28 giugno nell’Italia settentrionale, ma anche in Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sole in altre regioni, mentre nel centro e nel nord le temperature scenderanno.

Poi giovedì 29 giugno, secondo 3BMeteo, un altro fronte temporalesco interesserà il nordovest con temporali sulle Alpi. Poi sarà coinvolto anche l’Appennino. Venerdì 30 giugno previsto un forte maltempo con la presenza anche della grandine in alcune parti della Val Padana e nelle regioni del centro e del nord tirreniche. Abbastanza stazionaria la situazione meteorologica al sud, mentre dove ci saranno piogge e temporali i gradi saranno inferiori.

Da tenere d’occhio anche i mari, che saranno venerdì mossi o molto mossi nei bacini settentrionali e occidentali, mentre gli altri no. Il vento potrà essere fino a moderato sui bacini del nord. Quindi, bisognerà prestare molta attenzione ed essere pazienti, prima che l’estate possa tornare ad essere protagonista ovunque.