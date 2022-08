Difficile accettare un destino del genere, ma purtroppo la notizia più brutta è diventata realtà lasciando parenti e amici in un dolore impossibile da cancellare. Matteo Morcos è morto in un incidente stradale a Milano nel giorno del suo 20esimo compleanno. Doveva quindi trascorrere una giornata indimenticabile e lo aveva fatto, almeno fino al momento della tragedia, visto che si era recato in una discoteca in compagnia di suoi amici. Poi, mentre ritornavano a casa, è successo il gravissimo episodio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Matteo Morcos è morto nel giorno del suo compleanno in un incidente stradale tra una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. La vittima si trovava nella prima auto con i suoi amici e il sinistro è avvenuto sulla tangenziale est di Milano. Subito dopo l’impatto devastante, che ha causato anche il coma ad un suo amico e il ferimento di altre due persone, sono arrivate sul posto quattro ambulanze, due automediche e anche un mezzo infermieristico. (Leggi anche Tragedia nella provincia italiana: 15enne travolto e ucciso da una macchina: cosa è successo)





Matteo Morcos morto in un incidente stradale a Milano nel giorno del compleanno

Una vita troppo giovane, portata via da un incidente devastante. Dopo l’impatto, Matteo Morcos è stato soccorso insieme agli altri coinvolti nello scontro, ma purtroppo è morto pochi minuti dopo essere stato trasferito nell’ospedale San Raffaele di Milano. E il giorno del compleanno è coinciso purtroppo anche con quello della sua morte. Per quanto riguarda l’amico attualmente in coma, è stato disposto il trasporto nel nosocomio Niguarda e ha anche subito una delicata operazione per le gravi ferite.

Matteo Morcos è morto dunque in questo terribile incidente stradale, avvenuto a Milano nel giorno del suo compleanno. A piangerlo anche il comune di Cinisello Balsamo, dove risiedeva, infatti il sindaco ha fatto diramare questa nota: “Il sindaco e l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo esprimono profondo cordoglio per la perdita di un così giovane concittadino e si stringono attorno alla famiglia di Matteo in questo momento di estremo dolore. Matteo viveva a Cinisello Balsamo e aveva studiato al centro di formazione professionale Fondazione Mazzini per diventare elettricista”.

Matteo Morcos era al fianco del conducente e proprio la sua è stata la fine peggiore. Amava tantissimo viaggiare e ascoltava la musica rap. Aveva affrontato gli studi al centro di formazione professionale Fondazione Mazzini di Cinisello Balsamo. Si indaga comunque sull’incidente: al lavoro gli agenti della polizia locale per determinare cosa sia successo.

