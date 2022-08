Tragedia sulla strada. Travolto e ucciso da un’auto, questo l’epilogo della giovane vita del 15enne in seguito all’incidente avvenuto in via Lazio a Sant’Antonio di Porcia alle 02.30. Alla guida dell’auto, una donna americana. La vittima viaggiava in sella alla sua bicicletta.

Incidente mortale a Porcia, in provincia di Pordenone. Un vero e proprio dramma avvenuto nel cuore della notte. Secondo quanto appreso sino a questo momento, pare che la donna alla guida dell’auto abbia perso il controllo immettendosi sulla rotatoria, travolgendo così il ragazzo di 15 anni.





Incidente mortale a Porcia. Un ragazzo di 15 anni perde la vita

Stando alle prime ricostruzioni sulla dnamica dell’incidente mortale, pare che il giovane si trovasse in sella alla sua bicicletta, fermo con alcuni amici sul lato della strada vicino ad una palazzina quando è stato investito, sbalzando a diversi metri di distanza.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco congiuntamente al Personale Sanitario con automedica, ambulanza ed elicottero. Ogni speranza persa per il giovane, che ha riportato ferite troppo gravi.

Svariate le manovre di rianimazione e imemdiato il trasporto del giovane i ospedale, dove purtroppo è stato constatato il suo decesso. Sul posto anche l’intervento dei Carabinieri, ancora intenti a procedere nei rilievi per portare alla luce l’esatta dinamica del sinistro rivelatosi letale.

