Arriva una notizia importante su Matteo Messina Denaro e sulle sue condizioni di salute. Il 16 gennaio scorso il superlatitante di Cosa Nostra è stato ritrovato in una clinica di Palermo, dove era in cura per un tumore, e dopo 30 anni è stata messa la parola fine alla sua fuga. Una notizia che ha entusiasmato lo stato italiano, che è stato in grado di infliggere un duro colpo alla mafia. E ora le attenzioni si stanno spostando sulla sua vita carceraria, alla luce anche della patologia che gli stanno curando anche in prigione.

A denunciare tutto nelle scorse ore è stata l’avvocatessa di Matteo Messina Denaro, che ha fatto il punto sulle condizioni di salute dell’assistito nel corso di un’intervista rilasciata a RaiNews24. Parole che sono destinate ad alzare un vero e proprio polverone. La legale è seriamente preoccupata di quanto starebbe accadendo all’interno del carcere de L’Aquila. Due giorni fa, il 13 febbraio, c’è stato l’interrogatorio del boss con il procuratore Maurizio De Lucia e l’aggiunto procuratore Paolo Guido. Con questi ultimi che avevano fornito una versione differente sullo stato fisico.

Matteo Messina Denaro, condizioni di salute “molto gravi”

Dunque, i procuratori aveva affermato: “Lui è sereno, lucido e con tutte le cure necessarie“. Ma non la pensa proprio così il difensore di Matteo Messina Denaro, ovvero la nipote Lorenza Guttadauro, che a RaiNews24 ha parlato di condizioni di salute che non farebbero stare affatto tranquilli. Le sue dichiarazioni rese in queste ultime ore potrebbero innescare delle polemiche e non è da escludere che possano esserci altri interventi, che possa chiarire una volta per tutte lo stato fisico dell’uomo.

Guttadauro ha fatto sapere: “Le sue condizioni sono molto gravi, non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene“. Per ora comunque sono arrivate le prime reazioni da parte di alcune fonti mediche e penitenziarie, che sono rimaste anonime e che hanno rilasciato delle dichiarazioni all’agenzia di stampa giornalistica Ansa: “Le condizioni generali del paziente sono buone. Il paziente viene seguito con puntualità“. Ma non è tutto.

Poi le fonti hanno aggiunto su Messina Denaro: “Sta facendo terapie neoplastiche ambulatoriali che sono compatibili con la sua malattia. Se fosse servito il ricovero, avrebbe fatto cure in ospedale“. Quindi, la situazione non sarebbe gravissima per loro, come invece ritiene l’avvocatessa del boss.