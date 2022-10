Il maltempo si abbatte sulla Sicilia. Piogge intense e temporali stanno colpendo la provincia di Trapani dove nella notte tra il 13 e il 14 ottobre un fiume in piena di fango e acqua ha raggiunto l’Autostrada A29 rimasta bloccata per ore. Il traffico, stando a quanto si apprende, è rimasto paralizzato in tutta la zona. In particolare si sono formate “lunghe code anche sulla A29Dir/A diramazione per Birgi, verso Trapani e anche verso Palermo”. I tecnici dell’Anas hanno raggiunto il posto con diverse squadre che hanno iniziato i lavori necessari al ripristino e alla messa in sicurezza del tratto autostradale.

Un fiume d’acqua e fango ha invaso l’autostrada dopo che il torrente Verderame ha rotto gli argini e inondato la carreggiata oltre a raggiungere anche il centro di Salinagrande. Anche i 20 minori ospiti del Cara sono stati evacuati e sono stati traferiti in altre strutture d’accoglienza. Le zone allagate del trapanese sono state raggiunte dagli uomini del soccorso alpino che con l’elicottero della polizia sono partiti dall’aeroporto di Boccadifalco e hanno soccorso i residenti che si erano rifugiati sui tetti.

Maltempo Sicilia, l’autostrada A 29 invasa da acqua e fango

Si registrano gravi danni nella zona del Belice tra Salemi, Vita e Calatafimi, mentre la Protezione Civile ha fatto sapere che la pioggia intensa di queste ore ha causato diversi allagamenti in buona parte della provincia. Allagata anche la strada provinciale Trapani-Marsala.

Nel comune di Misiliscemi il commissario straordinario ha segnalato il verificarsi di diversi allagamenti nelle scuole, con alunni rimasti negli edifici esattamente nelle frazioni di Marausa, Salina Grande, Rilievo e Guarrato. Il direttore generale della protezione civile, Salvo Cocina ha richiesto l’attivazione di tutte le unità dotate di gommoni e mezzi di soccorso anfibi per andare a Misiliscemi dove sarebbero almeno quattro le famiglie rimaste bloccate. La prefettura di Trapani ha attivato il Centro Coordinamento dei Soccorsi.

Maltempo anche nell’agrigentino dove diciotto escursionisti in bicicletta sono rimasti impantanati in un’area impervia della riserva di punta Bianca, a Sciacca: in corso le operazioni di soccorso da parte di due squadre dei vigili del fuoco. La situazione nella provincia di Palermo invece rimane tranquilla, i vigili del fuoco in mattinata non hanno ricevuto chiamate di soccorso per il maltempo. Tutte le squadre del comando provinciale sono in preallerta.