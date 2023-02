Lutto per Lino Banfi: è morta la moglie Lucia Zagaria. A renderlo noto è un post della figlia, Rosanna Banfi. La signora Lucia era da tempo malata di Alzheimer e i due avevano più volte divulgato che la situazione non era affatto rosea. La figlia della donna ha scritto sui social: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Nello scatto di Rosanna c’è la Zagaria in una foto in bianco e nero che la ritraeva da giovane, mentre si accingeva a mangiare un gelato, probabilmente nel periodo estivo.

La brutta notizia è stata divulgata da Rosanna nelle prime ore del 22 febbraio 2023. Lino Banfi e Lucia Zagaria erano sposati dal 1962. Si erano conosciuti qualche tempo prima nella loro Canosa di Puglia. Lui non ancora famoso e lei poco più che una ragazzina. Da quel momento non si sono più lasciati: Lucia gli è sempre stata accanto, ha lasciato tutto per lui.

Lutto per Lino Banfi: è morta la moglie Lucia Zagaria

Più tardi tuttavia, a causa della malattia della donna, è stato il famoso attore italiano a lasciare tutto per lei, prendendosi cura della moglie. Ospite a Verissimo, Banfi aveva raccontato che durante la pandemia, nei suoi rari momenti di lucidità, la moglie gli aveva confessato qualcosa di davvero molto toccante: “Mia moglie, in questo periodo, mi fa delle domande particolari”.

E ancora: “Qualche giorno fa mi ha detto ‘senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio‘“. Poco dopo Lino Banfi racconterà di aver chiesto al Papa la bizzarra richiesta. “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

Lino Banfi fa questa richiesta sulle pagine di Intimità, in una lettera dedicata alla moglie Lucia. E ancora Banfi: “È inutile continuare a vivere senza di lei”. Tra l’altro sembra che Papa Francesco gli avrebbe anche risposto e a riferirlo è proprio l’artista: “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”. Un lutto davvero atroce per Lino e Rosanna Banfi.

