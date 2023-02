“Addio campione”. Il calcio e i sogni infranti a soli 21 anni, Nicholas muore a pochi metri da casa

Incidente in scooter, muore a 21 anni. Nicholas Faccioli non ce l’ha fatta, è morto dopo due giorni di agonia nell’ospedale di Careggi. Il giovane aveva avuto un terribile incidente nella notte tra sabato e domenica a Firenze. Per cause ancora in corso di accertamento il 21enne, a poca distanza da casa sua, ha perso il controllo del proprio mezzo e si è andato a schiantare contro un palo della luce.

È stato ricoverato in gravissime condizioni e dopo due giorni tra la vita e la morte Nicholas ha lasciato questo mondo. I familiari hanno dato il consenso affinché i suoi organi fossero donati. Il sinistro è avvenuto in via delle Panche. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale. In tanti oggi piangono la morte di questo giovane che aveva tanti sogni da realizzare.

Leggi anche: “Abbiamo deciso così”. Angela Celentano, l’annuncio dei genitori dopo il Dna negativo





Nicholas Faccioli e il sogno di diventare calciatore

Tra i suoi sogni c’era anche quello di diventare un giorno calciatore professionista. “Riposa in pace campione” scrivono su Facebook gli amici della squadra in cui giocava, l’Asd Nuova polisportiva Novoli: “Una notizia tragica che ci ha scosso tremendamente. A causa di un terribile incidente ci ha lasciato Nicholas Faccioli, ragazzo nato nel 2001 e che in passato aveva vestito la maglia del Novoli”.

“Il presidente Roberto Travagli – prosegue il messaggio – il direttore generale Stefano Rossi e tutta la Nuova Polisportiva Novoli si stringono attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore e tristezza”. Anche gli ex compagni della San Michele Cattolica Virtus Firenze lo salutano postando foto del suo ultimo gol con quella maglia. Sono numerose le società che hanno voluto mandare un messaggio alla sua famiglia per la grave perdita.

Proprio nella Cattolica Virtus, che giocherà con il lutto al braccio, Nicholas Faccioli aveva iniziato a giocare a calcio. Poi aveva disputato diverse stagioni tra i dilettanti con le maglie di Aglianese, Antella e Prato 2000 prima di iniziare a lavorare con il compagno della mamma. Ma la passione per il calcio quella non l’ha mai abbandonata. Fino al tragico schianto che gli è costato la vita.

“Scena agghiacciante”. Pierpaolo, 27 anni, trovato morto in un lago di sangue: la scoperta choc