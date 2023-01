Il giallo di Liliana Resinovich si arricchisce di altri particolari. A poco più di un anno dalla scomparsa (la mattina del 14 dicembre 2021) della 63enne di Trieste, trovata poi morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, non c’è una soluzione. Omicidio? Suicidio? Domande ancora senza risposta, mentre si attende cosa deciderà la procura di Trieste. Sono possibili tre strade: l’archiviazione, una proroga delle indagini o l’iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati: infatti allo stato attuale il fascicolo – per sequestro di persona – è sempre contro ignoti.

Il programma Quarto Grado su Rete4 ha mostrato due scatti di Liliana Resinovich che risalgono ai giorni precedenti la sua scomparsa. Foto che potrebbero essere utili in vista di un’eventuale autopsia psicologica. Nella prima foto si vede la donna in cucina mentre ha in mano un vasetto di vetro, in cui sembra ci sia dell’uvetta. L’autopsia ha indicato che al momento della morte la donna aveva mangiato proprio l’uvetta. Inoltre gli inquirenti hanno stabilito che il giorno della morte sia a ridosso della data di ritrovamento.

Liliana Resinovich, a Quarto Grado mostrate due foto della donna

Nella seconda foto Liliana Resinovich è con il marito Sebastiano Visintin mentre stanno scattando un selfie. Lui sorride, lei ha un volto scuro. Tuttavia l’uomo ha sempre sostenuto che la moglie era felice con lui e che non avesse preoccupazioni: “Era tanto felice con me – aveva detto a Quarto Grado, aggiungendo come la coppia stesse per prepararsi al Natale – La nostra vita era tranquilla, serena”.

Claudio Sterpin, il sedicente amante di Liliana Resinovich, è di diverso parere: “Purtroppo lei era triste non solo in quella faccenda ma era il periodo che… io sono relativamente convinto che lei qualcosa deve avergli detto ed erano ai ferri corti”, ha detto a Quarto Grado. Inoltre, quando gli viene fatto notare che Visintin sorride nell’immagine, Sterpin risponde: “Eh, ma lui sorride sempre, lui sorride anche quando lei piange ancora un poco. In tutte le foto, in tutte quelle che abbiamo visto di loro due messi insieme, lei sorride praticamente mai, lui assolutamente sempre”.

In attesa delle decisioni della Procura, l’ipotesi maggiormente accreditata al momento è che la donna abbia avuto un malore nel giorno della sua scomparsa e sia morta per questo, tanto che l’autopsia ha attribuito il decesso a cause naturali. Tuttavia la donna potrebbe anche essere stata colpita da qualcuno dopo una lite: il volto presentava in alcuni punti lividi e sangue, anche se non sarebbe stato questo a farle perdere la vita. Se si segue tale ipotesi, è possibile che il corpo sia stato conservato in un luogo molto freddo, ma non erano presenti segni di congelamento.