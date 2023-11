La macchina di Filippo potrebbe aver passato il confine. È questa l’ultima informazione resa nota dalle forza dell’ordine a circa 72 ore dalla scomparsa del ragazzo e Giulia Cecchettin. La 22enne di di Vigonovo (Venezia) è con lui? Nessuno lo sa con certezza, ma sembra evidente, dopo la segnalazione delle autorità di San Candido, che Turetta potrebbe essere arrivato già in Austria dopo che la targa è stata segnalata sul confine.

>> “Cosa mi ha scritto su WhatsApp”. Scomparsa Giulia e Filippo, la triste rivelazione sul giorno della laurea

Ora gli inquirenti italiani hanno chiesto aiuto anche ai colleghi d’oltralpe per cercare di capire se il ragazzo possa avere varcato i confini nazionali per non si sa ancora quali fini. Le ipotesi sono due, la più tragica: che si sia sbarazzo del corpo della ragazza dopo averla uccisa o che insieme (con la forza o meno) abbiano viaggiato più lontani possibili da casa. Quest’ultima ipotesi però risulta assurda agli occhi dei famigliari di Giulia Cecchettin che invece pensano che il ragazzo abbia usato la forza per non far laureare l’ex fidanzatina.





La macchina di Filippo potrebbe aver passato il confine

“Pensiamo che Filippo abbia fatto questo per laurearsi negli stessi tempi e non vederla andare via”, spiega lo zio di Giulia. E ancora: “Va bene comunque, si laureerà un po’ più avanti, deve sapere che non c’è nessun problema. Basta che tornino tutti e due, faremo una festa per entrambi. Anche Filippo merita di fare la sua festa con noi e Giulia”. La zia Elisa dice: “Filippo soffre il fatto di sentirsi lasciato indietro rispetto ai suoi compagni di studio, inclusa Giulia”.

E ancora: “Penso che sia umano, così come il fatto che soffrisse per essere stato lasciato. Giulia mi ha detto che si erano lasciati perché lei non era più felice con lui”. Il dubbio però, mosso dagli inquirenti e riportato da Il Messaggero, è: “Qualcuno sta coprendo la fuga, con prestiti di denaro e supporti logistici? Perché per quattro giorni chiunque si trovi in quell’auto sembra non aver mai fatto benzina”.

Non sappiamo cosa sia successo a #GiuliaCecchettin e continuo a sperare in un lieto fine. Ma cosa devo pensare di un ragazzo di 22 anni che non riesce a sopportare che la propria ex si laurei prima di lui? — Alberto Letizia #FBPE (@AlbertoLetizia2) November 16, 2023

Come cazzo è possibile che quella maledettissima macchina non sia ancora stata bloccata. #giuliacecchettin pic.twitter.com/OVSANEW3BO — Maria Vittoria (@ItsmeMarvy_) November 16, 2023

Riporta sempre il Messaggero: “Non aver mangiato se non pagando in contanti e sembra, soprattutto, aver dormito in auto senza mai essere intercettato da una qualche pattuglia. Per un percorso totale di almeno 500 chilometri”. Nel frattempo la prefettura, dopo il ritrovamento di macchie di sangue (ancora da capire di chi), hanno diramato una maxi-battuta di ricerca con una settantina di uomini. La domanda sempre una soltanto: dov’è Giulia?

Leggi anche: Giulia e Filippo scomparsi, il padre del ragazzo rompe il silenzio: “Com’erano le cose tra loro”