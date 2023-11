Quella sedia vuota il giorno della laurea di Giulia Cecchettin. In tanti, alla 8:30, inizio della sessione d’esame al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione a Padova, erano lì nella speranza di vedere finalmente Giulia, dopo giorni infiniti di assenza da casa. Eppure Giulia Cecchettin non si presenterà di fronte alla sua relatrice, Silvia Todros, per discutere la tesi sui trapianti di tessuti tracheali. Era tutto pronto e la ragazza sembrava felice di essere arrivata finalmente alla conclusione del suo percorso di studi.

“Per Giulia la laurea è un traguardo importantissimo”, racconta la zia materna Elisa Camerotto che dice ancora: “Il suo sogno è diventare illustratrice ma sa bene che è un mondo difficile e per questo ha deciso di laurearsi in Ingegneria”. Gli amici dell’università raccontato che oggi doveva esserci la festa con la famiglia, quella con la famosa corona d’alloro, le ciocche rosse e quindi il rinfresco. “Non ci aveva ancora detto dove l’aveva organizzata, forse voleva farci una sorpresa”, dice la sua migliore amica che si chiama come lei.





Quella sedia vuota il giorno della laurea di Giulia Cecchettin

“Nelle ultime settimane era euforica, contenta, non vedeva l’ora di laurearsi”. Racconta inoltre che sabato ci sarebbe stato anche il giorno della lettura del papiro. Si tratta di una tradizione veneta in cui gli preparano un cartellone da leggere con delle cose divertenti scritte sopra da tutti. “Certo che è pronto”, dice Giulia, “e no che non si può svelare, non vediamo l’ora di leggerlo davanti a lei”.

A completare il famoso papiro anche Filippo Turetta. Gli amici raccontano che c’era anche lui mercoledì scorso all’incontro del gruppo dell’Università per preparare gli scherzi a Giulia. “Ci è rimasto poco, se ne è andato quasi subito”, scrive Repubblica. “È arrivata da poco, ma ha dimostrato una grande passione, molto entusiasmo e il desiderio di realizzare il suo sogno”, dichiara la direttrice della scuola che avrebbe frequentato Giulia, Jessica Ferreri.

Nei pensieri di Giulia Cecchettin c’erano i classici dubbi sul vestito, le scarpe. Quando Giulia sabato è uscita con Filippo, doveva cercare un paio di scarpe per la cerimonia tra i negozi del centro commerciale. Repubblica scrive che “uscendo aveva infilato nella borsa anche il pc con la tesi. Il suo ultimo messaggio Whatsapp, inviato alla sorella Elena alle 22.43, parlava di scarpe. Ballerine rosse o tacchetto? Oggi nessuna di quelle scarpe è entrata in quella stanza.

