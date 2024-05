Khaby Lame, la notizia che nessuno si aspettava. Il popolare TikToker è riuscito in pochissimo tempo a conquistare un successo stratosferico. Nato a Dakar nel 2000, Lame è venuto a vivere in Italia con la sua famiglia trasferendosi in un complesso di edilizia popolare a Chivasso, in Piemonte. Ha lavorato come operatore di macchine CNC in uno stabilimento vicino a Torino, ma con la pandemia è stato licenziato nel 2020.

È stata la sua fortuna. Con ingegno e sfrontatezza ha iniziato a pubblicare video umoristici e demenziali su Tik Tok in cui risponde a video in cui vengono mostrate attività teoricamente complicate svolgendo le stesse azioni con semplicità. Poi quel gesto senza dire nulla con i palmi delle mani alzate per indicare la facilità dell’operazione. E ha fatto boom.

La notizia su Khaby Lame, è successo tutto in pochissimo tempo

Khaby Lame è diventato un fenomeno mondiale, il New York Times ha attribuito il suo successo alla sua “qualità di uomo comune, esasperato in senso universale” e la sua ascesa alla fama è stata definita come diversa dalla maggior parte delle star di TikTok in quanto “completamente naturale”. Il suo patrimonio netto stimato è compreso tra 1,3 e 2,7 milioni di dollari. Nel novembre 2023 si è sposato con rito religioso con la modella Wendy Thembelihle Juel.

Purtroppo, però, il suo matrimonio è già finito. Lo ha annunciato il manager di Khaby Lame, Nicola Paparusso, che ha spiegato che la ragione del divorzio è data da una “insanabile e inaspettata incompatibilità caratteriale”. La coppia si era sposata con rito musulmano. Lo stesso agente ha poi aggiunto una nota.

“La separazione non necessita di una procedura civile, perché il matrimonio è stato celebrato esclusivamente con il rito religioso musulmano” ha spiegato Paparusso. Nel frattempo Khaby continuerà il suo tour negli Stati Uniti dove ha già partecipato a eventi come i Grammy, gli Oscar e il Super Bowl. Ora sotto con le riprese del film con Will Smith, prodotto da Marco Belardi. Recitare è sempre stato il suo sogno. Al Corsera ha dichiarato che si sta impegnando molto perché “nelle scene d’azione non voglio essere sostituito da uno stuntman”.

