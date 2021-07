Alessandro Borghese, per la gioia di tutti i fan dello chef e conduttore del seguitissimo ‘4 Ristoranti’ un nuovo aggiornamento dal suo affollato profilo Instagram. Già qualche giorno fa il pubblico ha iniziato a entusiasmarsi a fronte dell’annuncio di un nuovo programma. “Le riunioni mattutine… quelle belle!”, esordisce Alessandro Borghese che, lo premettiamo, non vuole svelare troppo e infatti sottolinea che il contenuto è assolutamente “top secret”.

“Nuovo progetto ‘Top Secret’ – continua infatti nel post – Stiamo lavorando con il mio team a un nuovo programma, un appuntamento giornaliero, che vi terrà incollati allo schermo! Ho già detto troppo!”. Insomma, svela tutto ma non il titolo e il format della trasmissione. Ma di solito Alessandro Borghese non sbaglia un colpo, dunque è facile immaginare che sarà un successo.

Alessandro Borghese, l’incontro casuale che scatena i fan: “Mitici”

Alessandro Borghese, che è nato a San Francisco ed è figlio della celebre attrice Barbara Bouchet (suo padre era l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, ndr) col suo carisma e la sua professionalità è un’autentica garanzia anche sul piccolo schermo, oltre che dietro ai fornelli. E ora dunque antenne alzate e curiosità alle stelle per conoscere questo nuovo progetto. Non è un caso che più di un follower abbia commentato: “Siamo troppo curiosii”.





Un’altra marea di like e di commenti sono arrivati qualche giorno più tardi, sotto a un altro post di Alessandro Borghese ma di diverso genere. Non ci sono nuovi programmi all’orizzonte né i suoi piatti ma al suo fianco niente di meno che uno degli influencer più popolari del web a far esplodere le interazioni sotto ai due scatti dell’incontro con Khaby Lame.

Alessandro Borghese ha incontrato il 21 enne di Chivasso che con suoi video di Tik Tok (dove è il secondo più seguito al mondo con più di 83 milioni di follower) ha conquistato, in pochissimo tempo, anche Instagram dove ha superato, come numero di seguaci pure Chiara Ferragni. Lo chef e Khaby Lame appaiono sorridenti con alle spalle una pompa di benzina. Sembra un incontro casuale e i follower sono impazziti: “Mitici”, “Ma quanto siete belli”. E ancora, con ironia: “Sono curioso di sapere chi ha chiesto di fare la foto” e “Noooo, ti sei fatto coinvolgere anche tu nel loop”.