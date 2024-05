Drammatico incidente oggi intorno alle 11.30 tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago in viale Lombardia al Km 3,6. nel Milanese. Tragico il bilancio: un morto ed un ferito grave. Ancora da chiarire le cause. A quanto si apprende un furgone ha perso improvvisamente il controllo su una curva andando a finire nella corsia opposta dove in quel momento transitava un camioncino. L’impatto frontale non ha lasciato scampo al conducente del furgone morto sul colpo.

>>“Addio anche a te”. Lutto per tv e cinema, l’attrice se ne va a 29 anni: l’annuncio della famiglia

Racconta Milano Today come: “Il passeggero del Fiat Scudo, invece, ha riportato un trauma cranico e all’addome ed è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, mentre l’uomo alla guida del camion è stato estratto dai vigili del fuoco e accompagnato in codice giallo all’ospedale di Varese a causa di un trauma al bacino e a una gamba”.





Parabiago, schianto tra un furgone ed un camioncino: un morto

Coinvolto anche un terzo veicolo, un’automobile, illeso è stato valutato sul posto dal personale del 118, ma ha rifiutato le cure. Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Mmartedì 7 maggio a Clusone, provincia di Bergamo in Lombardia, una bimba di 8 anni, Giada Paolella, residente a Castione, è morta nel frontale fra due auto, all’altezza di San Lorenzo di Rovetta.

La vittima viaggiava su una Seat Ibiza, in direzione di Castione, e si trovava insieme alla nonna 60enne e il fratellino di 9 anni. La loro vettura si è schiantata contro una Bmw a bordo della quale viaggiavano un uomo di 47 anni e una donna di 60, entrambi di Clusone. L’incidente è per cause ancora al vaglio della polizia, intervenuta sul posto.

Come detto, lo scontro è avvenuto a Clusone, a ridosso di Sebino e Valcamonica, lungo la ex Statale 671. La dinamica del dramma non è ancora nota, ma nello scontro frontale tra due automobili – avvenuto all’altezza di San Lorenzo di Rovetta – potrebbe aver giocato un ruolo anche il fondo stradale bagnato a causa della forte pioggia che scendeva in quel momento.