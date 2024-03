Gravissimo incidente questa mattina intorno alle 8.30 lungo l’autostrada A1. Lo schianto si è verificato nel tratto di competenza del comune di Frosinone. Il tratto tra il capoluogo laziale è Cassino è stato chiuso al traffico per permettere i soccorsi e riaperto verso le 11. Ancora da capire le cause dello scontro che ha coinvolto due auto in un’area di cantiere al km 630 che prevedeva lo scambio di corsia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e due eliambulanze del 118.

Pesante il bilancio, cinque feriti di cui due bambini trasferiti in ospedale in gravi condizioni. Il traffico è stato bloccato per quasi tre ore e si sono registrati fino a 3 km di coda verso Napoli. Gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli sono stati fatti uscire a Ferentino per poi percorrere la strada statale 6 Casilina verso Ceprano dove riprendere l’A1 verso Napoli.





Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro. Solo ieri Un gravissimo incidente è costato la vita a due persone mentre una terza è rimasta gravemente ferita. Ancora da capire le cause ma sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. Lo schianto si è verificato intorno alle 22 di sabato 17 marzo lungo la strada Casilina tra Colleferro e Anagni.

Finita fuori strada la vettura ha subito un principio d’incendio, con le due vittime bloccate tra le lamiere. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Colleferro, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Racconta Roma Today come: “A perdere la vita due giovani di origine albanese così come la terza persona rimasta gravemente ferita”.

“Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo. I tre, poco dopo le 22, viaggiavano su una Bmw nera risultata rubata in direzione Colleferro quando il conducente ha perso il controllo dell’auto”.