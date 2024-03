Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: prima insieme, poi nemici e ora di nuovo in buoni rapporti al Grande Fratello. Di certo c’è che entrambi, l’attrice e il bidello calabrese, sono stati e sono ancora grandi protagonisti di questa edizione. Lei è già in finale, lui si vedrà anche se di fatto manca una manciata di giorni alla puntata conclusiva di questa lungo reality show ancora sotto il segno di Alfonso Signorini.

Ma la novità di queste ultime ore è che a una sola settimana dal gran finale Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi pare siano di nuovo intimi. Molto intimi. Vero è che anche in puntata hanno dichiarato di aver sempre provato un affetto reciproco quando sono stati interrogati dal conduttore circa l’evoluzione del loro rapporto in casa, ma il nuovo video li mostrerebbe ben oltre l’amicizia.

GF, Beatrice e Garibaldi: è successo

Il tutto è andato in onda nella striscia del daytime dove, appunto, si è parlato di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Come detto, i due sono stati una coppia nei primi mesi di reality, poi hanno avuto un brutto scontro e per tanto tempo non si sono proprio sopportati. Il riavvicinamento degli ultimi tempi sembrava amichevole, ma a quanto pare sta diventando un ritorno di fiamma.

Nel daytime di lunedì 18 marzo, quello che precede la nuova diretta, si sono sentiti chiaramente dei baci. Solo sentiti, non visti non sono avvenuti di fronte alla telecamera, ma l’audio questa volta lascerebbe spazio a pochi dubbi, anche se non è chiaro se i baci siano stati sulle labbra o sulle guance.

A dimostrazione di un riavvicinamento vero e proprio anche ciò che entrambi hanno detto in confessionale. “Tra noi c’è sicuramente una grande tenerezza. C’è sempre stata e probabilmente ci sarà sempre”, ha detto Beatrice Luzzi in confessionale. E Garibaldi, come si vede sempre nel video che trovare qui sopra: “Sapendo che ci sia la possibilità di riconquistarla, ci riproverei”.