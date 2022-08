Tragedia in casa. Esplosione nell’abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. A perdere la vita Mauro Paladin. Il ferito resta grave. Non appena le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti, l’uomo è stato dichiarato morto, mentre l’altro è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Esplosione in casa in provincia di Venezia. La vicenda ha scosso l’intera comunità di San Stino di Livenza. Mauro Palamin, 60 anni, muore sul colpo. La vittima, secondo quanto riferito dagli investigatori, era un collezionista di residuati bellici della Grande Guerra. Il ferito è un 49enne anche lui della zona.





Esplosione in casa in provincia di Venezia

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, pare che l’esplosione sia stata probabilmente causata dal disinnesco artigianale di un ordigno bellico. Indetta la bonifica dell’abitazione per la presenza di altri ordigni ritenuti pericolosi.

Infatti a esplodere è stato un ordigno bellico e non una bombola di Gpl come si pensava in principio. Non appena fatti allontanare i vicini di casa e messi in sicurezza, i vigili del fuoco hanno provveduto a circoscrivere l’abitazione in attesa degli artificieri dei carabinieri per poi procedere alla bonifica.

Un’esplosione decisamente violenta avvertita anche a lunga distanza lungo Riviera Corbolone nella omonima località di San Stino di Livenza. Sul posto 4 camion dei pompieri, 2 ambulanze e l’elicottero del Suem.

