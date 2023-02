L’avvocato Giacomo Frazzitta, famoso per essere al fianco di Piera Maggio nella ricerca della verità sulla figlia Denise Pipitone, è stato condannato in primo grado per diffamazione. Il gip di Masala Fabrizio Guercio lo ha condannato a a 4 mesi di reclusione e a 400 euro di multa. Frazzitta era stato denunciato dal giornalista Carmelo Abbate per le affermazioni fatte in un video diffuso in una diretta sul suo profilo instagram in risposta al messaggio pubblicato il 12 maggio 2021 sul profilo twitter dal giornalista.



Abbate, nel dettaglio, aveva scritto: “Anna Corona e Jessica Pulizzi sono vittime di tortura mediatica – scrisse Abbate – alimentata ad arte e consumata per ragioni di share e like. Fermatevi fino a quando siete in tempo o qualcuno si farà del male”. Durissima la risposta di Frazzitta: “quella persona ha un problema, l’arroganza, l’atteggiamento spesso violento”.

Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta condannato per diffamazione



E ancora: “Non mettiamo da parte le minacce di Carmelo Abbate, un uomo che è degno di quella parte di Sicilia di minoranza, cioè quella che fa le minacce mafiose. Questo è, lui fa le minacce mafiose; attenzione qualcuno si farà male è la famosa minaccia mafiosa che solitamente gira forse nel paesello dove lui vive”.



Giacomo Frazzitta, difeso dai colleghi Enrico Sanseverino e Piero Marino, era stato querelato anche da Mediaset e Quarto Grado, ma per queste c’è stata archiviazione: il tweet di Abbate è stato ritenuto una provocazione. E molto probabilmente su questo punterà la difesa nel processo d’appello. Non è la prima volta che Frazzitta fa parlare per affermazioni sopra le righe.



Lo scorso anno, per esempio, avevano fatto scalpore quelle sulla magistratura dopo lo scoppio del caso Angioni. “Sono puerili. Perché i magistrati fanno schifo cara signora. I magistrati fanno schifo in Italia lo dobbiamo dire e sta succedendo anche nel caso Denise. Se ne stanno andando a indagare la collega. Quale è l’urgenza?”.